Umleitung wegen Weihnachtsmarkt in Schweinfurt

Die Stadtbusse der Stadtwerke fahren vom 28. November bis einschließlich 29. Dezember 2019 wegen des Schweinfurter Weihnachtsmarkts auf Umleitungsstrecken. Betroffen von der Sperrung des Marktplatzes sind die Linien 51, 52 und 71. Auch die Haltestellen „Oberer und Unterer Marienbach“ können nicht bedient werden. Für die Linie 51 wird in der Zehntstraße gegenüber dem Brauhaus eine Ersatzhaltestelle eingerichtet, außerdem hält die Linie zusätzlich am Kornmarkt und fährt von dort weiter zur planmäßigen Haltestelle Schützenstraße. Die Linien 52 und 71 fahren auf ihrer Hin- und Rückfahrt über den Rusterberg beziehungsweise halten am Museum Georg Schäfer.



Adventsmarkt in Sennfeld



Aufgrund des Adventsmarkts in Sennfeld werden die Haltestelle „Am Plan“ und „Am Breiten Rain“ am Samstag, den 30. November nicht bedient. Betroffen von der Sperrung ist die Linie 81. Die Fahrgäste der Haltestelle „Am Plan“ werden gebeten die Haltestelle „Hauptstraße“ zu nutzen.



Die Stadtwerke Schweinfurt bitten um Ihr Verständnis und wünschen allen Kunden eine schöne Adventszeit.

