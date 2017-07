Stadtwerke Schweinfurt nominiert für Stadtwerke Award - jetzt online abstimmen!

Die Nominierten für die diesjährige Verleihung des STADTWERKE AWARD 2017 stehen fest. Darunter die Stadtwerke Schweinfurt, die sich mit ihrem Konversionprojekt „Askren Manor“ gemeinsam mit der Stadt Schweinfurt beworben haben. Die Experten-Jury aus Energiewirtschaft, Politik, Wissenschaft und Medien schickt insgesamt sechs Konzepte ins Rennen um die begehrte Auszeichnung „Das Stadtwerk der Zukunft“.



Die Stadtwerke Schweinfurt GmbH ist mit der modernen und umweltbewussten Sanierung der Konversionsflächen „Askren Manor“ konkurrenzstarker Anwärter auf den diesjährigen Award. In der neuen Kleinstadt sollen rund 650 Wohneinheiten nach neuesten energetischen Standards entstehen. Genutzt werden soll dabei die bestehende Fernwärmeinfrastruktur ebenso wie ein neues Nahwärmeversorgungsnetz. Auch die Themen Digitalisierung und E-Mobilität spielen eine entscheidende Rolle: Neben einer flächendeckenden Glasfaserversorgung beziehungsweise Multispartenanschlüssen und intelligenten Messsystemen ist eine Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge vorgesehen. Die Anbindung an den örtlichen ÖPNV, WLAN-Hotspots und eine energieeffiziente Beleuchtung runden das innovative Gesamtkonzept ab. Die Transformation des Stadtteils umfasst demnach alle sozialen, ökologischen und ökonomischen Belange. Aus der engen Kooperation zwischen Stadt und Stadtwerk resultiert ein demographisch und energetisch ausgeglichener Stadtteil.



Verliehen wird der STADTWERKE AWARD im Rahmen des VKU Stadtwerkekongresses am 12. September 2017 in Mainz. Bewertungskriterien für die Vergabe des Preises sind unter anderem das Gesamtkonzept der jeweiligen Stadtwerke und die Vorbildfunktion für andere Energieversorger. Somit zeichnet der Award wegbereitende und zukunftsorientierte Stadtwerke-Konzepte aus.



Neben der Experten-Jury gibt es auch eine Leserstimme: Bis zum 26. Juli kann man unter https://www.zfk.de/politik/zfk-umfrage/stadtwerke-award.html für die Stadtwerke Schweinfurt abstimmen. Wir freuen uns über zahlreiche Unterstützer!

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren