Stadtwerke Schweinfurt bei der europäischen Mobilitätswoche

Erstmals nimmt Schweinfurt in diesem Jahr an der europäischen Mobilitätswoche, einer Kampagne der Europäischen Kommission, teil. Sie findet in der Woche vom 16. September bis 22. September statt. Den Höhepunkt bildet in Schweinfurt das Mobilitätsevent am 22. September von 10:30 Uhr bis 18:00 Uhr auf dem Marktplatz. Die Stadtwerke Schweinfurt präsentieren an diesem Tag ihr großes Produktportfolio zur nachhaltigen Mobilität.



Kostenloses Laden an den Elektro-Tankstellen in Schweinfurt



Als besonderes Highlight zum Abschluss der Mobilitätswoche bieten die Stadtwerke Schweinfurt die kostenlose Nutzung ihrer 15 öffentlichen Ladestationen in Schweinfurt an. Am Sonntag können alle E-Autofahrer ihre Autos kostenlos mit Ökostrom volltanken.

Die Stadtwerke Schweinfurt bauen die Ladeinfrastruktur für E-Mobilität stetig aus. Erst kürzlich wurden fünf neue öffentliche E-Tankstellen in Betrieb genommen. Eine Übersicht der Infrastruktur und Informationen zur Nutzung der Ladepunkte erhalten Sie vor Ort, am 22. September.



Laden in den eigenen vier Wänden – SWdrive



Im Schnitt finden über 80 Prozent der Ladevorgänge von E-Autos zuhause statt. Wenn Sie Ihr E-Mobil daheim preiswert und umweltfreundlich laden möchten, haben die Stadtwerke Schweinfurt den richtigen Tarif für Sie: SWdrive. Die Stromlieferung für diesen Tarif, welcher eigens für E-Mobile gestaltet wurde, erfolgt zu 100 % aus Ökostrom. Weitere Informationen zum Tarif gibt es unter: www.stadtwerke-sw.de/swdrive.



Der Stadtbus zum Anfassen



Am Sonntag können die Besucher des Messestandes der Stadtwerke Schweinfurt einen der vier neuen modernen Stadtbusse, welche im August angeschafft wurden, begutachten. Die neuen Fahrzeuge erfüllen die strengsten Abgasnormen EURO 6, bieten den höchsten Fahrkomfort unter größtmöglicher Beachtung des Umweltschutzes und der CO2-Einsparung. Selbstverständlich sind alle neuen Stadtbusse barrierefrei. Interessierte bekommen am Sonntag die Möglichkeit, den Ein- und Ausstieg mit Rollator, Rollstuhl oder Kinderwagen zu testen und sich wichtige Praxistipps aus erster Hand zu holen.



CO2-Einsparung durch Fernwärme sichtbar



Teile der Stadt Schweinfurt werden von den Stadtwerken Schweinfurt mit umweltfreundlicher Fernwärme versorgt. Mit der CO2-Uhr können die Stadtwerke Schweinfurt die Nachhaltigkeit sichtbar machen. In Echtzeit läuft die Uhr am Sonntag auf dem Marktplatz und zeigt die CO2-Einsparung seit 1991 durch das Heizen mit Fernwärme anstelle von Erdgas.

