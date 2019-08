Pressemitteilung BoxID: 764642 (Stadtwerke Schweinfurt GmbH)

Mit Sonderbussen zum 10. Schweinfurter Stadtfest

Zum 10. Schweinfurter Stadtfest werden am Freitag, den 30. August sowie am Samstag, den 31. August die Fahrzeiten der Stadtbusse verlängert. So haben die Besucher des Stadtfestes die Möglichkeit, das Auto stehen zu lassen und bis in die Nacht mit dem Stadtbus nach Hause zu fahren. „Es freut uns, dass am Wochenende nicht nur der Sommer, sondern auch unsere Fahrzeiten in die Verlängerung gehen. Mit den Stadtbussen haben Sie nicht nur kürzere Wege zu allen Veranstaltungsorten, Sie sind auch sicher, preiswert und bequem unterwegs.“, so Harald Mendrock, Leiter des Verkehrsbetriebs.



Den genauen Fahrplan der Zusatzfahrten finden Sie im Internet unter www.stadtwerke-sw.de/stadtbus/fahrplan/stadtfest-2019



Wir wünschen allen Stadtfestbesuchern viel Vergnügen und eine sichere An- und Abreise.

