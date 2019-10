Pressemitteilung BoxID: 769812 (Stadtwerke Schweinfurt GmbH)

Mieterstrom: Die dezentrale, ökologische und nachhaltige Versorgung von Wohnquartieren

Unter „Mieterstrom“ versteht man die dezentrale Erzeugung von Strom aus Photovoltaikanlagen oder Blockheizkraftwerken (BHKW), der lokal an die Bewohner des Gebäudes bzw. des Quartiers geliefert wird. So erhalten auch die Bewohner von Mehrparteienhäusern, zumeist Mieter, die Möglichkeit an der Energiewende teilzuhaben.



Anfang des Jahres unterzeichneten die Geschäftsführer Thomas Kästner (Stadtwerke Schweinfurt GmbH) und Alexander Förster (Stadt- und Wohnbau GmbH Schweinfurt) einen Kooperationsvertrag, der den Grundstein für ein Mieterstromprojekt in Schweinfurt legte. Ausgewählt wurde hierfür das Wohnquartier in der Kreuzstraße 16 - 30. Nach einigen Umbauarbeiten an den Versorgungsleitungen und den Messeinrichtungen sowie der Installation einer Photovoltaikanlage (PV) samt Stromspeicher, welche die bereits vorhandenen Blockheizkraftwerke (BHKW) bei der Stromgewinnung sinnvoll ergänzen, konnte das Projekt erfolgreich umgesetzt werden.



Gemeinsam mit dem Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzenden der beiden Unternehmen, Herrn Sebastian Remelé, wurde dieses innovative Energieprojekt heute eingeweiht. Vor der Wohnanlage enthüllte Herr Remelé eine Info-Tafel, an der Mieter und Passanten ab sofort die aktuelle Stromerzeugung aus PV und BHKW sowie den Füllstand des Batteriespeichers einsehen können. Das Projekt zeigt beispielhaft wie vorhandene Dachflächen in Schweinfurt zur Stromerzeugung aus Sonnenenergie genutzt werden kann und dass dies nicht ausschließlich Eigenheimbesitzern mit eigenem Dach vorbehalten ist.



„Wir gestalten Klimaschutz in Schweinfurt und nehmen dabei auch diejenigen mit, denen die Möglichkeit verwehrt ist, selbst in umweltfreundliche Stromerzeugungsanlagen zu investieren“, freut sich Thomas Kästner.



Die SWG schafft es, als innovative Wohnbaugesellschaft die Attraktivität ihres Wohnraums weiter zu steigern. „Schon seit Jahren übererfüllt die SWG bei Neubauten und Modernisierungsmaßnahmen gesetzliche Standards zur Energieeffizienz. Das Mieterstromprojekt Kreuzstraße ist der logische nächste Schritt.“, zeigt sich der Geschäftsführer der Stadt- und Wohnbau GmbH, Alexander Förster, überzeugt.

