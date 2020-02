Pressemitteilung BoxID: 788539 (Stadtwerke Schweinfurt GmbH)

Die erste PoolParty des Jahres 2020

Am 7. März geht im Hallenbad die Post ab! Gemeinsam mit dem Zephyrus-Discoteam verspricht das SILVANA-Team allen Badegästen einen unvergesslichen, actionreichen Nachmittag. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr verwandelt sich das Sportbecken im SILVANA Sport- und Freizeitbad wieder in eine „Badewanne voller guter Laune“. Mitreißende Wettbewerbe und gute Laune sind garantiert, wenn Deutschlands Pool-Party-Team No. 1 im Handumdrehen das Freizeitbad in eine familienfreundliche Vergnügungsoase verwandelt.



Non-Stop Spiel und Spaß mit riesigem Gerätepark!

Im Wasser schwimmen riesige Spielgeräte, wie der Disco-Hase und die Wasserschildkröte,

auf der langen LiLa-Laufmatte kann man über das Wasser flitzen und auf den großen Badeinseln lässt es sich prima chillen. Beim total verrockten Luftgitarren-Wettbewerb geht es um die Frage:

„Wer rockt das Publikum im Bad und wird neuer Heavy-Metal-König am Beckenrand?“

Und beim crazy Hula-Hoop-Contest wird die Hula-Hoop Queen gekürt. Das SILVANA-Team wünscht allen Party-Badegästen viel Spaß beim Feiern.



Termin: 7. März 2020, 14 - 18 Uhr

Eventeintritt: Erwachsene 4,50 € / Kinder 3,50 €

Ort: Hallenbad im SILVANA Sport- und Freizeitbad

