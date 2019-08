Pressemitteilung BoxID: 762365 (Stadtwerke Schweinfurt GmbH)

CO2 Einsparung durch Fernwärme ab sofort sichtbar

Die Stadtwerke Schweinfurt versorgen Teile der Stadt Schweinfurt mit umweltfreundlicher Fernwärme. Aufgrund des sehr niedrigen Primärenergiefaktors von 0,03 ist Fernwärme im Vergleich zu anderen fossilen Energieträgern besonders umweltfreundlich. Der Primärenergiefaktor hat für viele Nutzer auch wirtschaftliche Vorteile, z.B. bei der Erfüllung von gesetzlichen Vorgaben der Energieeinsparverordnung bei Renovierung oder Neubau. Ab heute läuft in Echtzeit die CO2-Uhr im Kundencenter in der Wolfsgasse, mit der die CO2 Einsparung durch Fernwärme seit 1991 im Vergleich zu Erdgas sichtbar gemacht wird.

„Ich freue mich, dass wir mit der CO2-Uhr die Nachhaltigkeit der Stadtwerke Schweinfurt zeigen können und vielen unseren Kunden eine regionale und umweltfreundliche Versorgungslösung anbieten zu können“, so Dirk Wapki, Leiter Vertrieb und Energieeinkauf der Stadtwerke Schweinfurt.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (