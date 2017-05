Ab August steigt die Zukunft ein

Wie man bereits seit einigen Wochen auf vielen Plakatwänden in Schweinfurt sehen konnte, steigt ab August „die Zukunft ein".



Hinter diesem Slogan verbirgt sich eine der bedeutendste Veränderung im Schweinfurter Stadtbusbetrieb seit dessen Einführung. So wird es neben der Umstellung auf neue Bordrechner auch die flächendeckende Einführung des so genannten eTickets geben, ein deutschlandweiter Standard, der in Schweinfurt künftig von allen Mehrfach-Fahrgästen genutzt werden soll.



Es wird in Zukunft zwei Arten von Tickets geben: Papiertickets, die es nach wie vor beim Busfahrer für die jeweilige Fahrt zu kaufen gibt (entweder als Einzelfahrt oder Tageskarte) sowie eTickets, die im Kundencenter der Stadtwerke erstmalig aktiviert beziehungsweise an allen Vorverkaufsstellen neu bebucht werden können. Das eTicket selbst ist eine Chipkarte im handelsüblichen Scheckkarten-Format. Sie ist das Medium, auf das man das gewünschte Produkt aufbuchen kann. Das eTicket ersetzt künftig also einen Großteil der bisherigen Fahrscheine.



Der Check-In im Bus erfolgt über ein Lesegerät vorne beim Fahrer, das die jeweilige Fahrtberechtigung prüft. Die eTickets gibt es wie gewohnt für drei Tarifzonen und für Kinder und Erwachsene. Das eTicket ist in der Regel personalisiert, das heißt es wird für den jeweiligen Fahrgast persönlich ausgestellt.



Insgesamt wird das neue System sowohl für die Kunden als auch für den Betriebsablauf viele positive Aspekte mit sich bringen.



Für die Kundinnen und Kunden bedeutet die Einführung zunächst jedoch eine Umstellung, da sie – sofern sie die günstigen Mehrfahrten-Rabatte nutzen möchten - zunächst ein eTicket beantragen müssen. Mit dem eTicket gehen aber auch viele Vorteile einher: Neben der Tatsache, dass der Einstieg künftig schneller funktioniert und das eTicket wiederverwendbar ist, also man keine neuen Karten am Schalter kaufen muss, wurden im Rahmen der Reform neue, kundenfreundliche Produkte geschaffen: Allen voran die so genannte Flexikarte. Mit diesem Produkt, das ebenfalls über das eTicket funktioniert, kann man beliebig oft das ganze Jahr über Busfahren, zahlt den vergünstigten Mehrfahrtenpreis (wie bisher beim 8er-Fahrschein), hat aber zusätzlich noch einen monatlichen Kostenairbag. Kommt man über diese Preisgrenze, ist jede weitere Fahrt kostenfrei.



Ebenfalls geändert: Die Jahreskarte kann man künftig wieder per bequemer monatlicher Abbuchung zahlen.



Neu im Sortiment auch die sogenannten Ergänzungsfahrkarten: Überschreitet man einmal die eigene Tarifzone, zahlt man nur einen geringen Aufpreis beim Busfahrer anstelle einer komplett neuen Fahrkarte.



Außerdem auf vielfachen Wunsch neu eingeführt: Die Gruppenkarte, die es künftig für Gruppen ab vier Personen beim Busfahrer zu erwerben gibt und aus dem neuen Fahrscheindrucker kommt.



Hinsichtlich des eTickets gibt es zwei verschiedene Zahlweisen beziehungsweise Produktgruppen: Zum einen Produkte wie die Flexikarte und die Jahreskarte, deren offener Betrag jeweils am Ende des Monats per Lastschrift vom Konto eingezogen werden. Und zum anderen die gewohnten Produkte Wochenkarte, Monatskarte (auch ermäßigt) sowie Jahreskarte, die im Voraus bezahlt werden. Einziger Unterschied hier: Anstelle von Monatsmarken bekommen die Kunden hier künftig die Fahrberechtigung per eTicket.



Von all diesen beschriebenen Änderungen nicht betroffen ist die so genannte Schülerfreifahrt. Sie wird wie gewohnt über den von der Schule ausgestellten Fahrausweis abgewickelt.



Ebenfalls wichtig zu wissen: Eine Preiserhöhung aufgrund der Einführung des eTickets findet NICHT statt. Es ändern sich zum 1. August allerdings die Preise für die Jahreskarten der Tarifzonen 2 und 3, diese Änderung ist jedoch unabhängig vom neuen Ticketsystem und wurde bereits im letzten Jahr beschlossen um das Tarifgefüge zu harmonisieren.



Ein Teil der Busse ist aktuell bereits umgebaut, der Rest folgt in den nächsten Wochen. Ab dem 19. Juni können die eTickets vorbestellt werden. Ab dem 1. August ist das neue System dann flächendeckend in allen Bussen der Stadtwerke Schweinfurt im Einsatz. Alte Fahrkartenbestände können auch nach diesem Zeitpunkt noch genutzt werden, sollten jedoch möglichst rasch aufgebraucht werden.



Alle Informationen zum neuen Ticketsystem sind ab Ende Mai online abrufbar unter www.eticket-sw.de. Am Roßmarkt-Verkaufsschalter sowie im Kundencenter der Stadtwerke werden die Fahrgäste ebenfalls informiert und beraten.

