Unbeschwert bummeln durchs weihnachtliche Osnabrück - Busse umfahren Hasestraße

23.11.18

In der Zeit vom 26. November bis 22. Dezember findet der alljährliche „Historische Weihnachtsmarkt“ in Osnabrück statt. Aus Sicherheitsgründen werden die Busse der VOS die Hasestraße ab Samstag, dem 24. November um 4.30 Uhr bis Sonntag, dem 23. Dezember nicht befahren.



Die Umleitung für die Linien 41, 81, 82, 581-586, 610, N8 und N66 in beiden Richtungen erfolgt über Dielingerstraße - Natruper-Tor-Wall und Hasemauer bzw. Hasetorwall.



Ersatzhaltestellen befinden sich stadtauswärts an der Hasemauer, Ecke Vitihof und



stadteinwärts auf der Haarlemer Brücke. Die VOS weist darauf hin, dass Fahrgäste, die zum Weihnachtsmarkt möchten, auch die Haltestelle „Nikolaizentrum“ nutzen können.



Busfahren– eine günstige und stressfreie Alternative zum Parkplatzstau



Schon jetzt stauen sich die PKW vor den Parkhäusern und bekanntlich wird die Wartezeit in der Vorweihnachtszeit nicht geringer. Die Wochen vor den Festtagen sind nicht selten durch Hektik, überfüllte Straßen und gestresste Menschen auf der Suche nach den Weihnachtsgeschenken geprägt. Zumindest in einer Sache kann die VOS für Entspannung sorgen: Mit ihren vertakteten Verbindungen aus der Region in die Stadt beginnt das Weihnachtsshopping entspannt im Bus. Und das zu einem günstigen Preis: Ein TagesTicket kostet für einen Erwachsenen und ein Kind bis 14 Jahre in der Preisstufe 3, also zum Beispiel von Osnabrück nach Georgsmarienhütte, 6,30 Euro.



Im Stadtgebiet (Preisstufe 0 Osnabrück/Belm) sind Fahrgäste digital günstiger unterwegs: Beim Kauf eines TagesTickets über die App VOSpilot bezahlt man beispielsweise 5,40 Euro anstatt die üblichen 5,60 Euro für ein PapierTicket.



Weitere Informationen sind erhältlich über die Mitarbeiter in den Kundenzentren am Neumarkt und am Nikolaiort oder online unter www.vos.info .

