Sperrung am Hauptbahnhof

12.03.19

Die Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS) weist darauf hin, dass ab kommenden Montag, den 18. März bis voraussichtlich Mittwoch, den 27. März der Hauptbahnhof aufgrund einer Sanierung umfahren wird und sich die Abfahrtspositionen ändern.



In dem oben genannten Zeitraum werden alle Fahrten zum Hauptbahnhof nur aus der Eisenbahnstraße erfolgen. Vom Hauptbahnhof fährt der Linienverkehr dann über die Möserstraße. Die Bussteige werden für die Bauzeit umgelegt. Die Haltestelle „Stresemannplatz“ in Richtung Hauptbahnhof wird ersatzlos aufgehoben.



Die Linien werden wie folgt umgeleitet:



Umleitung der Linien vom Neumarkt Bussteig D und Kollegienwall Bussteig F kommend:



Wittekindstraße – Berliner Platz – Goethering – Mittelstraße – Eisenbahnstraße – Hbf



Umleitung der Linien vom Kollegienwall Bussteig E 2 kommend:



Kollegienwall – Heinrich-Heine-Straße – Goethering - Mittelstraße – Eisenbahnstraße – Hbf



Umleitung der Linien vom Rosenplatz bzw. Otto-Brenner-Platz aus kommend:



Konrad-Adenauer-Ring – Goethering – Mittelstraße – Eisenbahnstraße – Hbf



Information zu den Umleitungen



Alle Informationen zu den Umleitungen erhalten Fahrgäste an den betroffenen Haltestellen, im Internet unter www.vos.info und in der persönlichen Beratung im Mobilitätszentrum am Neumarkt oder im Servicezentrum am Nikolaiort in Osnabrück oder per Telefon (am Samstag von 10 bis 13 Uhr) unter 0541 / 2002 – 2211.

