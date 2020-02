Pressemitteilung BoxID: 786004 (Stadtwerke Osnabrück AG)

Sperrung Schledehauser Weg

Busse der Linien 18, N18 und 173 fahren Umleitung

Ab dem kommenden Donnerstag, 13. Februar 2020 ist der Schledehauser Weg zwischen Albert-Schweitzer-Straße und Waldstraße voll gesperrt. Grund dafür sind Reparaturen von Kanalhausanschlüssen und die anschließende Sanierung der Fahrbahn. Die Arbeiten sollen rund zwei Monate in Anspruch nehmen und voraussichtlich am Freitag, 10. April, beendet sein.



Von der Vollsperrung betroffen ist die Buslinien 18 sowie in Richtung Darum und Lüstringen Ost die Buslinien N18 und 173. Die Busse werden umgeleitet über Stadtweg – Waldstraße - Schledehauser Weg. Ersatzhaltestellen werden in der Waldstraße auf Höhe Mörikestraße und im Stadtweg auf Höhe Felsenweg eingerichtet. Die Haltestelle Bruchweg wird auf dem Schledehauser Weg um 100 Meter stadtauswärts verlegt.

