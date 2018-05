Mobilität ohne Limit mit dem neuen LandkreisTicket Schüler On Top: Auch in der Freizeit flexibel unterwegs

Nach den Sommerferien, zum Start des Schuljahres 2018/2019, bietet die Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS) allen Schülerinnen und Schülern ab der 11. Klasse (Oberstufenschüler) und Vollzeitschülern der öffentlichen Berufsbildenden Schulen mit Wohnsitz im Landkreis Osnabrück das LandkreisTicket Schüler im Abonnement an. Das neue Ticket ist in Kooperation mit dem Landkreis Osnabrück entwickelt worden und bietet für die Schüler einen echten Mehrwert.



Für nur 23,60 Euro rund um die Uhr mobil



„Wir freuen uns, dass wir es den Schülerinnen und Schülern, gemeinsam mit den Busunternehmen der VOS im Landkreis ermöglichen können, mit dem neuen LandkreisTicket Schüler rund um die Uhr in Stadt- und Landkreis mobil zu sein“, sagt Landrat Dr. Lübbersmann. Der Landkreis Osnabrück und die VOS haben das Ticket in enger Abstimmung ins Leben gerufen. „Wir möchten den Schülern in der Region den ÖPNV mit dem neuen Ticket schmackhaft machen“, so sind sich Martin Bäumer, CDU und Thomas Rehme, SPD einig. „Ein besonderer Vorteil des Tickets: Fahrten sind ohne zeitliche oder räumliche Einschränkungen in allen Bussen der gesamten VOS inkl. NachtBusse möglich“, ergänzt Dr. Stephan Rolfes, Vorsitzender VOS Gesellschafterversammlung. Das Ticket ist im Jahresabonnement erhältlich und für den Zeitraum eines Schuljahres inklusive der anschließenden Sommerferien gültig. Die Schüler bekommen das Ticket nach der Onlinebestellung unter www.vos.info/jungunterwegs bequem nach Hause geschickt.



In der Freizeit flexibel unterwegs



Alle Schüler ab der Klasse 5 bis Klasse 10 können mit ihrer Schülersammelzeitkarte (SSZK) außerhalb der Schulzeit mobil sein. Schüler und Schülerinnen ohne SSZK erhalten einen Schülerausweis, der auch als Fahrausweis in der Freizeit im gesamten Netz der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück gültig ist.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren