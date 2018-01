Mit Verhaltensalternativen und gegenseitiger Rücksichtnahme den Mobilitätswandel fördern

Im Rahmen des Projektes „MOBIL>E ZUKUNFT“ war Prof. Dr. Stephan Rammler, Mobilitäts- und Zukunftsforscher, Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig, am vergangenen Donnerstag zu Gast in Osnabrück. Im neuen Projektbüro MOBIL>E ZUKUNFT am Berliner Platz 1, das seit November letzten Jahres bezogen wurde, berichtete er in einem lockeren Sofagespräch über das Thema „Warum der Mobilitätswandel nicht Verzicht sondern Bereicherung ist“ und stellte dazu verschiedene Thesen vor.



Knapp 100 interessierte Osnabrücker Bürgerinnen und Bürger folgten am Donnerstagabend der Einladung zum bereits 5. Mobilitätsforum des Gemeinschaftsprojektes „MOBIL>E ZUKUNFT“ von Stadt und Stadtwerken Osnabrück. „ Wir freuen uns über die zahlreichen Besucher in unserem Projektbüro und das damit verbundene Interesse an dem so wichtigen Thema“, freuen sich Brigitte Strathmann, Stadt Osnabrück und Joachim Kossow, Stadtwerke Osnabrück, die gemeinsam verantwortlich für das Projekt sind.



Mobile Zukunft bedeutet Veränderung



„Auf dem Fußweg zu dieser Veranstaltung stand ich eine Zeit lang an einer roten Ampel und habe mich über das große Verkehrsaufkommen durch den Autoverkehr und die schlechte Luft erschrocken“, leitete Rammler das Gespräch ein. „Die Entwicklung von Alternativen zum Auto sei daher von großer Bedeutung und in diesem Zusammenhang die Bereitschaft jedes einzelnen sein Mobilitätsverhalten ändern zu wollen“, so Rammler weiter. Eine große Chance sieht der Mobilitätsforscher beim Ridesharing. Durch die Verknüpfung von Angebot und Nachfrage, kann der Auslastungsgrad jedes Autos erhöht bzw. optimal genutzt werden. Doch auf das eigene Auto zu verzichten ist für viele nicht so simpel wie oft gesagt wird. „Osnabrück ist eine automobilorientierte Stadt“, so Rammler. „Vielen fällt es schwer aus der eigenen Komfortzone heraus zu kommen und auf die Ruhe und Ungestörtheit im eigenen Fahrzeug zu verzichten. Mobilität ist ein höchst emotionales Thema“, erläutert Rammler weiter. Der Umstieg vom eigenen Auto auf den ÖPNV gelingt dann, wenn dieser Vorteile gegenüber dem Individualverkehr aufzeigen kann. Eine Vorrangstellung für den ÖPNV ist für eine nachhaltige Mobilitätsentwicklung somit unumgänglich. Und auch der Radverkehr spielt eine immer größer werdende Rolle. „Es soll keinem Verkehrsteilnehmer etwas weggenommen werden. Niemand soll sich benachteiligt fühlen – im Gegenteil. Ein gesundes Zusammenspiel von Allen führt letztendlich zu einer nachhaltigen Lösung auf den Straßen von Osnabrück“, sagt Frank Otte, Stadtbaurat der Stadt Osnabrück.



„Die momentane Verkehrskultur und die fehlende Rücksichtnahme ist zur Zeit noch ein großes Problem an dem wir gemeinsam arbeiten müssen“, ergänzt Dr. Stephan Rolfes, Vorstand Mobilität der Stadtwerke Osnabrück AG.



Als „Unternehmen Lebensqualität“ stehen die Stadtwerke Osnabrück als Infrastrukturdienstleister für eine ganze Region und haben es sich somit als Aufgabe gemacht Lebensqualität für Osnabrück und die Region zu erzeugen. Zusammen mit der Stadt Osnabrück ist man mit MOBIL>E ZUKUNFT auf dem richtigen Weg dorthin.



„Die Gesellschaft ist nur so gut, wie der öffentliche Raum, ist dieser schlecht, ist es auch die Gesellschaft“, äußert sich Rammler zu dem Thema. „Osnabrück als Modellregion für die nachhaltige Mobilität“, diesen Satz gibt Rammler den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg.



Hintergrund Projekt „MOBIL>E ZUKUNFT“



Hinter dem Ende 2016 initiierten Großprojekt „MOBIL>E ZUKUNFT – Osnabrück geht vor“ stehen Stadt und Stadtwerke Osnabrück. „MOBIL>E ZUKUNFT“ entstammt dem dritten strategischen Ziel der Stadt. Osnabrück ist auf dem Weg zu einer nachhaltigen Mobilität, die keine Bevölkerungsgruppen ausschließt und die regionale Verflechtungen im Blick hat, sichtbar vorangekommen. Zu diesem Ziel gehören nachhaltige Mobilitätskonzepte, die Förderung der umweltfreundlichen Nahmobilität, Förderung der E-Mobilität sowie die Stärkung des Radverkehrs und die Förderung des ÖPNV.



Mehr Informationen zum Projekt „MOBIL>E ZUKUNFT“ unter www.mobilezukunft.info .

