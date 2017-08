Fahrplanauskunft der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS) wird überarbeitet

Mit dem Fahrplanwechsels hat die VOS entsprechende Anpassungen am aktuellen Fahrplanangebot vorgenommen. Die technische Einpflege in das Hintergrundsystem bereitet derzeit noch Probleme, sodass u.a. Fahrten in der Onlineauskunft sowie im VOSpiloten und in den Haltestellenaushängen punktuell nicht korrekt dargestellt werden. Alle Partner arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, die noch bestehenden Fehler schnellstmöglich zu beheben.



In den Fahrplanbüchern 1-6 sind die Informationen richtig dargestellt. Die neuen Fahrplanbücher erhalten Sie beim Mobilitätszentrum am Neumarkt bzw. im ServiceCenter des Weser-Ems Bus am Hauptbahnhof oder zum Download auf der Homepage unter http://www.vos.info/liniennetz/haltestellenplaene.html.

