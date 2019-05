Pressemitteilung BoxID: 753137 (Stadtwerke Halle GmbH)

App "Mein HALLE" mit neuen Funktionen

Bundesweit einmalig mit Tram-Live-Tracking / Innovation des Startups vesputi und Stadtwerke Halle

Die App „Mein HALLE“ wurde inzwischen über 12.000 Mal heruntergeladen – eine Erfolgsgeschichte. Die darin enthaltene, interaktive Stadtkarte „Mobile M.app“ – bundesweit einmalig mit Tra-Live-Tracking – kann nun noch mehr. Ab sofort werden auf der Karte auch Taxiplätze und Carsharing-Stationen inklusive verfügbarer Fahrzeuge angezeigt. Und auch verfügbare Parkplätze in der Innenstadt sowie freie Elektro-Ladesäulen sind auf einen Blick ersichtlich. Weiterhin startet ein Testbetrieb zur Verfügbarkeitsstatistik und Zweisprachigkeit. Zudem ist die „Mobile M.app“ technisch komplett überarbeitet, sodass sie auf allen Plattformen noch schneller lädt.



Ein Video finden Sie hier: https://swh.de/stadtwerke/medien/presse/pressemitteilungen?id=41431



Seit heute können Hallenser nun noch mehr Informationen auf der „Mobile M.app“ einsehen. So sind ab sofort die Daten der beiden Carsharing-Unternehmen „teilAuto“ und „JETZT mobil“ sowie die Taxiplätze in der Karte integriert. Nutzer sehen jetzt auch, ob am jeweiligen Standort noch Carsharing-Fahrzeuge bzw. Taxen zur Verfügung stehen. Auch freie Parkplätze im Stadtgebiet sowie freie bzw. belegte E-Ladesäulen werden dargestellt. Die Daten werden minutengenau aktualisiert. „Intermodalität ist ein wichtiger Baustein um die urbane Mobilität umweltschonender zu gestalten. ÖPNV und erneuerbare Energien sind dabei mit die wichtigsten Elemente“, erklärt Peter Kolbert, Projektleiter der Mobile M.app, den Ansatz. Mittlerweile sind in Halle (Saale) insgesamt 180 rein elektrische Fahrzeuge zugelassen.



Weiterhin beginnt ein Testbetrieb zur Verfügbarkeitsstatistik. So wird beispielsweise mit einem Klick auf das Taxi-Icon angezeigt, wann ein Fahrzeug üblicherweise verfügbar ist – aufgeschlüsselt nach Tag und Uhrzeit. Auch im Testbetrieb startet die Zweisprachigkeit innerhalb der interaktiven Stadtkarte. So steht in der Anzeige, wann eine Bahn an einer Haltestelle abfährt, nicht mehr „sofort“ sondern „now“. Um die Sprache zu wechseln genügt ein Klick auf die Länderflagge.



Die „Mobile M.app“ ist über www.swh.de/mobilemapp und www.havag.com/mobilemapp abrufbar. Zudem ist sie Teil der Smartphone-App „Mein HALLE“. „Die App „Mein HALLE“ und die „Mobile M.app“ wurden ursprünglich getrennt voneinander geplant. Recht schnell haben wir dann aber entschieden, beides als gegenseitige Ergänzung zu betrachten. So treiben wir das Thema Digitalisierung nun gemeinsam voran“, beschreibt Martin Durek, Mein HALLE-Projektleiter, das Vorgehen.



„Mein HALLE – Ihr mobiler Alltagshelfer“ steht für alle Smartphones mit iOS (ab Version 10) und Android (ab Version 5) zur Verfügung. Neben der „Mobile M.app“, kostenfreiem WLAN an verschiedenen Standorten, Wohnungsangeboten der GWG und dem Wetter inklusive Zweitagesvorschau sind auch Nachrichten des MDR Sachsen-Anhalt und der Stadtwerke Halle sowie Veranstaltungen von halle365.de in der App auf einen Blick ersichtlich. Und auch der Entsorgungskalender der Halleschen Wasser und Stadtwirtschaft (HWS) ist integriert. So können Entsorgungstermine personalisiert erstellt und in den Smartphone-Kalender exportiert werden. „Vergessen, die Mülltonnen rauszustellen“ gehört also der Vergangenheit an. Alle Informationen sowie die Downloadlinks finden Sie auf: www.swh.de/meinhalle

