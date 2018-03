Informativer 7. Frühlingsempfang der Stadtwerke Bonn: Lob und Anerkennung für die 2300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Das Wetter spielte am Donnerstag, 22. März, nicht ganz so gut mit: Aber auch der leichte Nieselregen konnte die gute Stimmung nicht verderben. Alle Redner lobten vor rund 150 Gästen aus Wirtschaft, Politik, Kultur, Sport, Brauchtum und Medien beim 7. SWB-Frühlingsempfang vor allem die Arbeit und das Engagement der 2300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke Bonn. Die Gäste nutzten nach den Grußworten die Mittagsstunden zum Dialog und Austausch. Mittlerweile ist der Frühlingsempfang schon gute Tradition bei den Stadtwerken Bonn. Er wurde umrahmt von musikalischen Darbietungen des Streichquartetts des Tannenbusch-Gymnasiums.



Peter Weckenbrock, Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtwerke Bonn, begrüßte im Namen seiner Geschäftsführerkollegen die zahlreich erschienenen Gäste und skizzierte in seiner Ansprache die hohen Herausforderungen des kommunalen Unternehmens. Dabei legte er den Fokus vor allem auf die Arbeit der Mitarbeiter in den SWB-Verkehrsgesellschaften. „Ich will eine Lanze brechen für die Fahrer und Werkstattmitarbeiter“, betonte Peter Weckenbrock. „Wir in Bonn sind gewohnt, dass immer alles funktioniert. Wenn dann etwas Außergewöhnliches dazwischen kommt, wie Hochwasser, Grippe oder Unfälle, funktioniert es dann eben mal nicht hundertprozentig. Aber bei uns arbeiten Menschen, nicht Maschinen!“ Das Unternehmen bringt eine Fahrleistung von 60 000 Kilometer täglich auf die Straße. „Dies ist ein wichtiges Infrastrukturmerkmal für Bonn“, ergänzte der SWB-Geschäftsführer. Diese Leistung werde für die Bundesstadt erbracht, und dass manchmal unter schwier igen Voraussetzungen.



Dr. Klaus-Peter Gilles, Aufsichtsratsvorsitzender der SWB GmbH, schloss sich dem Dank an die SWB-Belegschaft an. Er machte auch auf die wichtige Rolle der Stadtwerke Bonn als Auftraggeber für Unternehmen in der Stadt und der Umgebung aufmerksam. „Die Umsätze der SWB bleiben in der Region“, betonte Dr. Gilles. Das Unternehmen erfülle seine Erwartungen als Aufsichtsratsvorsitzender. Bis 2010 haben die Stadtwerke Bonn ein „erhebliches Defizit“ jährlich generiert. „Jetzt ist es in positivem Fahrwasser“, so Dr. Gilles. „Ziel war es, das Unternehmen ausschüttungsfähig zu machen. Dies ist eine Gemeinschaftsleistung aller! Aber wir wissen auch, dass es Grenzen der Belastbarkeit gibt.“



Auch Oberbürgermeister Ashok Sridharan würdigte das Engagement des kommunalen Unternehmens. „Wir arbeiten sehr, sehr gut und vertrauensvoll zusammen, Stadt und Stadtwerke“, sagte er in seinem Grußwort. Er verwies darauf, dass weiter Anstrengungen bei Mobilität und nachhaltigem Verkehr anstünden. OB Sridharan blickte nochmal auf die Weltklimakonferenz, die in Bonn mit rund 20 000 Teilnehmern tagte, und erinnerte an den Clean Shuttle, den SWB zusammen mit dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen auf die Beine gestellt hatte. Der CO-2-neutrale Busshuttle hatte Besucher der COP 23 zwischen der Bula-, der Bonn-Zone und dem neuen DB-Haltepunkt „UN Campus“ befördert. Hier gelte es mit der Umstellung der SWB-Busflotte auf Elektromobilität oder alternativen innovativen Busantrieben anzuknüpfen, so der Oberbürgermeister.

Stadtwerke Bonn GmbH

Mit rund 2300 Mitarbeitern bieten die Stadtwerke Bonn mit ihren Konzerngesellschaften Leistungen und Produkte im Öffentlichen Personennahverkehr, in der Energie- und Wasserversorgung sowie der Abfallwirtschaft an. Vor mehr als 130 Jahren von den damaligen Stadtvätern als kommunales Unternehmen gegründet, sind die Stadtwerke Bonn heute einer der größten Arbeitgeber Bonns und mit ihrer auf Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit ausgerichteten Unternehmenspolitik ein wichtiger Akteur für die Entwicklung Bonns und der Region.

