Sozial engagiert - Kunden und SWBB-Mitarbeiter erfüllen Kinderwünsche zu Weihnachten und lassen Kinderaugen strahlen

Die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen (SWBB) und der Bietigheimer Tafelladen bieten eine Mitmach-Aktion zur Erfüllung von Kinderwünschen zu Weihnachten an. Über 200 Wünsche sind bei den SWBB eingegangen. „Über die hohe Anzahl an Rückmeldung sind wir positiv überrascht“ so Projektbetreuerin Annemarie Lang, von der Unternehmenskommunikation. Sie ergänzt – „wir freuen uns über eine Beteiligung Aller, die gerne diese Kinderwünsche erfüllen möchten“. Die Wunschzettel hängen am Weihnachtsbaum der SWBB in der Rötestraße 8. Ab sofort können Wünsche ausgesucht, das Geschenk (bis 10 €) erworben und verpackt zu den SWBB gebracht werden. Abgabetermin ist der 16. Dezember. Im Anschluss übergeben die SWBB die Geschenke an den Tafelladen. Dort holen die Familien das Geschenk für ihr Kind ab und bringen viele Kinderaugen zum Strahlen.



Die Weihnachtswünsche stammen von Kindern aus benachteiligten Familien, die im Besitz einer Berechtigungskarte für den Einkauf im Tafelladen sind. Die Aktion entstand in Zusammenarbeit mit dem Bietigheimer Tafelladen. Sollte ein Wunsch unerfüllt bleiben, spenden die SWBB dem Kind einen 10 €- Einkaufswertgutschein. So können die Kinderwünsche mit einem Einkauf in der Bietigheimer Innenstadt erfüllt werden. Die SWBB bedanken sich bei ihren Mitarbeitern und Kunden für das Engagement bei diesem besonderen Adventsprojekt.



Die SWBB sind ein verlässlicher, sozialer Partner für ein lebens- und liebenswertes Bietigheim-Bissingen. Sie unterstützen beispielsweise die Diakonie, den Tafelladen und die Gemeinwesenarbeit im Kreuzäcker der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde sowie das Migrationsprojekt „Female Fellow“ mit großem Engagement.

