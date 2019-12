Pressemitteilung BoxID: 779905 (Stadtwerke Bielefeld GmbH)

Mario Lach übernimmt den Geschäftsbereich "Kaufmännische Dienste" bei den Stadtwerken Bielefeld

Bei den Stadtwerken Bielefeld gibt es einen Personalwechsel in der Leitung des Geschäftsbereichs Kaufmännische Dienste. Mario Lach hat zum 1. Dezember die Aufgaben von seinem Vorgänger Martin Gehrke übernommen. Gehrke verlässt das Unternehmen Ende 2019 nach über sechs Jahren auf eigenen Wunsch, um sich neuen Aufgaben zu widmen.



Mario Lach, 51 Jahre alt und Betriebswirt (VWA), freut sich auf seine neue Aufgabe: „Mit der Energie- und Mobilitätswende stehen wir in Deutschland und damit auch in Bielefeld vor großen strukturellen Herausforderungen. Mit transparenten Prozessen sowie zeitnahen und relevanten Steuerungsinformationen, leistet der kaufmännische Bereich einen wesentlichen Beitrag, um die Stadtwerke Bielefeld bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen. Mich persönlich hat diese Position sehr gereizt, unter anderem weil diese Region eine wirtschaftlich starke ist, in der es unter anderem viel Potential für Kooperationen im Bereich der Digitalisierung gibt.“



Mario Lach hat bereits vielfältige Erfahrungen in der Energiebranche gesammelt. Vor seiner Tätigkeit bei den Stadtwerken Bielefeld war er unter anderem Leiter des Konzerncontrollings bei der GASAG und als Leiter Finanz- und Rechnungswesen bei der ENERTRAG AG tätig. Zuletzt arbeitete der dreifache Familienvater, der ursprünglich aus Berlin stammt, als kaufmännischer Leiter/Prokurist bei den Stadtwerken Lübeck GmbH.



Hintergrund



Der Geschäftsbereich Kaufmännische Dienste ist bei den Stadtwerken Bielefeld zuständig für die transparente Steuerung der gesamten Gruppe. Er verantwortet die Identifizierung von Synergie-, Effizienz- und Digitalisierungspotentialen sowie die optimale und ordnungsmäßige Abwicklung aller kaufmännischen Prozesse. Der Leiter der kaufmännischen Dienste ist für die Beratung der Geschäftsführung in allen kaufmännischen Fragen und Problemstellungen zuständig. Zu den Aufgaben des Bereichs gehören Steuerthemen, das Konzernrechnungswesen, das Controlling sowie der Einkauf und die Finanzbuchhaltung.

