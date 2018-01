Geschäftsführer Friedhelm Rieke geht Ende 2018 in den Ruhestand

Friedhelm Rieke, langjähriger Geschäftsführer der Stadtwerke Bielefeld, wird Ende des Jahres in den Ruhestand gehen. Der auf das 60. Lebensjahr ausgerichtete Geschäftsführervertrag läuft nach zweimaliger Verlängerung planmäßig auf Wunsch von Friedhelm Rieke aus. Seit 2004 steht er an der Spitze der Stadtwerke Bielefeld, seit 2014 führt er zusammen mit Martin Uekmann die Unternehmensgruppe mit 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.



Rieke verantwortet in dem Bielefelder Unternehmen u.a. die Bereiche Markt und Kunde incl. Beschaffung und Handel, Erzeugung, Entsorgung, Abrechnung, IT sowie die Unternehmensentwicklung. In Riekes Amtszeit fielen viele wichtige Weichenstellungen des Unternehmens. Hierzu zählen beispielsweise die Neuausrichtung und der Ausbau der Unternehmensgruppe, die Beteiligung an den Stadtwerken Gütersloh, Ahlen und Werther, die Rekommunalisierung der Stadtwerke Bielefeld, das Umsetzen der Energiewende und das verstärkte Engagement auf dem Entsorgungsmarkt. Zurzeit prägen seine Tätigkeit die zunehmende Digitalisierung der Branche und die jüngst gestartete 370 Millionen Euro starke Investitionsoffensive mit Schwerpunkt auf einem flächendeckenden Glasfaserausbau in Bielefeld.



Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Bielefeld bedauert, dass Friedhelm Rieke in den Ruhestand gehen will. Vorsitzender Hans Hamann: „Der Aufsichtsrat hätte sehr gerne mit Friedhelm Rieke die erfolgreiche Zusammenarbeit über 2018 hinaus fortgesetzt. Denn er hat ganz stark die positive Entwicklung der Unternehmensgruppe geprägt. Das Gremium zeigt jedoch Verständnis für seine persönliche Entscheidung, den Vertrag, wie schon beim Abschluss im Jahr 2003 vorgesehen, Ende nächsten Jahres zu beenden und nicht erneut zu verlängern.“



Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Bielefeld begann Friedhelm Rieke 1982 seinen Berufsweg bei den Stadtwerken Bielefeld. Schon bald übernahm er eine Reihe von leitenden Aufgaben. Seit 1996 war er nebenamtlicher Geschäftsführer in der neu aufgebauten Entsorgungssparte, die heute in der Entsorgungsholding Interargem mit den beiden Müllverbrennungsanlagen Bielefeld und Hameln gebündelt ist. Rieke hat wesentlich daran mitgewirkt, dass diese Beteiligung mit ihrer hervorragenden Marktposition in der Region zum neuen Wachstumsfeld für die Stadtwerke Bielefeld wurde. Die Interargem befindet sich nach einer strategischen Neuausrichtung seit 2016 im Mehrheitsbesitz der Stadtwerke Bielefeld.



Ende der 90er Jahre war Rieke maßgeblich am Wandel der Stadtwerke Bielefeld zu einer schlagkräftigen Unternehmensgruppe und am erfolgreichen Agieren der Stadtwerke Bielefeld auf dem liberalisierten Energiemarkt beteiligt. In den letzten Jahren hat das Bielefelder Unternehmen, auch hier mit Friedhelm Rieke als treibender Kraft, die Energiewende konsequent umgesetzt. Die Stadtwerke Bielefeld investierten allein in den Ausbau der erneuerbaren Energien und in die Kraft-Wärme-Kopplung mehr als 200 Millionen Euro. Die Kohlendioxid-Einsparziele von 40 Prozent konnte das Unternehmen vorzeitig erreichen.



Auch über Bielefeld hinaus engagiert sich Friedhelm Rieke. So arbeitet er in verschiedenen Spitzengremien der Branchenverbände BDEW und VKU mit, u.a. im Landesgruppenvorstand NRW des BDEW.

