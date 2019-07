Pressemitteilung BoxID: 759445 (Stadtwerke Augsburg Holding GmbH)

Stätzlinger Straße teilweise gesperrt

Bau der Fernwärmleitung ab Montag 15. Juli

Wegen des Baus der Fernwärmeleitung in Lechhausen wird ab Montag, 15. Juli, bis voraussichtlich Freitag, 4. Oktober das Teilstück der Stätzlinger Straße zwischen Zusam- und Kalterer Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Meraner-, Südtiroler- und Eppaner Straße. Die Zufahrt zu den Grundstücken ist möglich.



Die Buslinie 37 wird ebenfalls umgeleitet. Für die Haltestellen Eppaner Straße und Zusamstraße sind jeweils in der Nähe Ersatzhaltestellen eingerichtet.



Stammleitung 7 – für noch mehr grüne Energie



Um die ökologisch erzeugte Fernwärme der swa über das gesamte Jahr in die Stadt transportieren zu können, bauen die swa ihr Fernwärme-Netz in Augsburg aus. Die sogenannte „Stammleitung 7“ erschließt Gewerbegebiete in Lechhausen und sichert die Versorgung der Firma Kuka durch einen zweiten Anschluss. Die neue Stammleitung 7 wird an eine bestehende Fernwärmeleitung in der Aindlinger Straße bei der Einmündung Pfaffenhofener Straße angebunden. Von dort führt sie auf der Osttangente (Aindlinger- und Meraner Straße) weiter in die Kalterer-, Stätzlinger-, Zusam-und Ostrachstraße bis hin zum Kuka-Gelände.



Über die Stammleitung 7 können in Zukunft rund 44.000 kW Wärme transportiert werden. Damit könnten etwa 4.400 Einfamilienhäuser gleichzeitig beheizt werden. Im Biomasse-Kraftwerk und der Gasturbine der swa werden Strom und Wärme in der sogenannten Kraft-Wärme-Kopplung ökologisch erzeugt. Die Abwärme, die bei der Stromgewinnung entsteht, wird nicht ungenutzt an die Umwelt abgegeben, sondern erhitzt das Heizwasser der Fernwärme.



Knapp 50 Prozent der Fernwärme der swa stammen aus erneuerbarer Energie. Die andere Hälfte wird in hocheffizienten Kraftwerken mit Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt. Durch diese zentrale, gemeinsame Erzeugung von Wärme und Strom werden Ressourcen eingespart. Damit reduzieren sich die CO2-Emissionen deutlich. Weite Teile der Augsburger Innenstadt werden ausschließlich durch die Fernwärme versorgt. Das trägt dort ganz erheblich zur Luftreinhaltung bei. Außerdem sind Wohngebiete wie das Uni-Viertel, die ehemaligen US-Kasernen oder das Schwaben-Center an die Fernwärme angeschlossen, ebenso wie große Unternehmen, etwa die MAN, Schulen oder die Kliniken Uniklinik, Diakonissenhaus, Josefinum und Vincentinum. Mit der Leistung der abgegebenen Fernwärme können umgerechnet rund 35.000 Haushalte versorgt werden.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (