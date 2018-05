Stadtwerke sorgen für saubere Fahrräder

Zahlreiche Fahrradwäschen musste die Waschanlage der Stadtwerke Augsburg (swa) am Königsplatz nach der Winterpause mitmachen. Damit kam die erste eigene Fahrradwaschanlage, die jetzt von swa-Geschäftsführer Dr. Walter Casazza eingeweiht wurde, wieder gut bei den Augsburgern an. Nachdem die Miet-Anlage im vergangenen Jahr bei etlichen Aktionen großen Zuspruch gefunden hat, haben sich die swa für eine eigene Fahrradwaschanlage entschieden, die nun noch öfter zum Einsatz kommen soll.



In Anlehnung an die Aktion gegen Radfahren am Kö-Dreieck vom letzten Jahr, mit der Fahrradfahrer sympathisch aber deutlich darauf hingewiesen werden, dass sie im Haltestellendreieck am Königsplatz ihr Fahrrad schieben müssen, ist die Waschanlage in die Saison gestartet. „Wir wollen einerseits sympathisch auf das Verbot aufmerksam machen, andererseits das Fahrradfahren als wichtigen Baustein der Mobilität in Augsburg fördern“, sagt swa-Geschäftsführer Dr. Walter Casazza



Die swa-Fahrradwaschanlage wird nun ab sofort bei vielen Veranstaltungen, wie der Sternfahrt der Klinikclowns am 7. Juni, am Königsplatz, von 9 bis 17 Uhr oder beim swa-Erlebnistag am 7.Juli, im Busbetriebshof, 10 bis 17 Uhr vor Ort sein. Dort haben Besucher die Möglichkeit ihr Fahrrad waschen zu lassen.



Die Fahrradwaschanlage wurde von Stefan Sarfert, einem Maschinenbauingenieur aus München entwickelt. Ein ausgetüfteltes System aus sensorgesteuerten Waschbürsten, Ultraschall und Filteranlagen reinigt dabei in wenigen Minuten das Fahrrad gründlich, sanft und umweltschonend. Eine Fahrradwäsche dauert etwa zwei Minuten. Die Anlage ist nicht fest installiert, sondern ist portabel und wird von zwei swa-Mitarbeitern bedient.

