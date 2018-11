Stadtwerke Augsburg erweitern Angebot im Bereich eLadestationen

22.11.18

In Augsburg gibt es ab sofort sechs Schnellladestationen für Elektroautos. Die erste von sechs Stationen wurde jetzt vom Geschäftsführer der Stadtwerke Augsburg (swa), Alfred Müllner offiziell in Betrieb genommen. Damit gehen die swa in Zusammenarbeit mit der Stadt Augsburg im Rahmen des Masterplan E-Mobilität einen weiteren Schritt im Bereich E-Mobilität. Die Schnellladestationen sind für den Nutzer schneller und komfortabler als die bisherigen eLadesäulen. Die neuen Schnellladestationen haben eine Leistung von 50 kW. Getankt werden die Autos mit dem umweltfreundlichem swa Strom Regenio, der zu 100 Prozent aus Wasserkraft erzeugt wird.



Der Kunde kann zwischen zwei einfachen Zahlungsmöglichkeiten wählen: Laden mit der swa eLadekarte (eFlat) oder Laden mit Direktzahlung. Bei der eFlat der swa zahlen die Kunden einen Festbetrag von 29,90 Euro pro Monat. Dafür können sie dann so viel tanken wie sie möchten und haben die Wahl zwischen den Schnell- oder Normalladern. Beim Laden mit Direktzahlung gilt ein Festpreis bei Normalladern von sieben Euro und bei Schnellladern in Höhe von zehn Euro, unabhängig von der getankten Strommenge oder Ladedauer.



„Wir modernisieren und erweitern unser Netz an eLadesäulen ständig, um unseren Kunden die Nutzung von Elektroautos so bequem wie möglich zu gestalten“, so swa-Geschäftsführer Alfred Müllner. Insgesamt gibt es nun in Augsburg 25 eLadestationen für Normallader und sechs Schnellladestationen. Die bestehenden Siemens Ladesäulen werden aktuell ausgetauscht. Die sechs Schnelllader und der Austausch der bestehenden Siemens eLadestationen werden im Rahmen der „Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland des Bundeinnenministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur“ gefördert.

