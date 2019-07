Pressemitteilung BoxID: 759444 (Stadtwerke Augsburg Holding GmbH)

Radlnacht: Zweiräder haben Vorfahrt

Stadtwerke sind für Radler im Einsatz / 4. Augsburger Radlnacht am 13. Juli

Bei der Augsburger Radlnacht am 13. Juli haben Fahrräder Vorfahrt – zumindest entlang des festgelegten Rundkurses. Ab 19 Uhr werden wieder tausende Fahrradfahrer in der Maximilianstraße erwartet, um gegen 21 Uhr zu ihrer Rundfahrt Richtung Lechhausen aufzubrechen. Deswegen kommt es zu Umleitungen und Verzögerungen auch im Nahverkehr. Betroffen sind die Linien 1, 22, 23, 32, 33, 35, 44 sowie die Nachtbuslinie 94.



Auch wer kein eigenes Fahrrad hat kann an der 4. Augsburger Radlnacht teilnehmen. 30 Fahrräder aus dem Pool von swa Rad stellen die Stadtwerke Augsburg (swa) kostenlos zur Nutzung für die Radlnacht zur Verfügung. Die Räder werden gegen Vorlage des Personalausweises am Startplatz in der Maximilianstraße ausgegeben – solange der Vorrat reicht. Ebenfalls vor Ort ist die Fahrradwaschanlage, damit die Teilnehmer ihr Fahrzeug noch vor dem Ereignis gratis auf Hochglanz bringen können. Für alle durstigen Radler gibt es am Start und Ziel frisches Trinkwasser aus der swa Wasserbar.



Der Verkehr der Straßenbahnlinie 1 wird aufrechterhalten, es kann jedoch zu Verspätungen kommen.



Ab etwa 15 bis 20 Uhr fährt die Buslinie 22 in der Innenstadt zwischen Königsplatz und Margaret nicht über Moritzplatz und Ulrichsplatz, sondern wird über Theodor-Heuss-Platz, Rotes-Tor und Hochschule geleitet.



Ab 20 Uhr können die Busse außerdem nicht mehr die Neuburger-, Lechhauser- oder Jakoberwallstraße befahren. Die Linie 22 verkehrt deshalb zwischen der Albrecht-Dürer-Straße und Königsplatz wie die Linie 44, die Buslinie 23 fährt ab 20 Uhr ab der Haltestelle Hammerschmiede P+R ebenfalls auf der Strecke der Linie 44 bis Staatstheater, dann weiter zum Hauptbahnhof. Entsprechend fährt die Linie 44 ab 20 Uhr nicht mehr.



Die Buslinie 32 fährt ab 15 Uhr bis Betriebsende zwischen Königsplatz und Hochschule über Theodor-Heuß-Platz und Rotes Tor. Die Haltestellen Moritzplatz, Ulrichsplatz und Margaret werden nicht angefahren.



Wegen der Radstrecke über die Fichtelbachstraße und die Amagasaki-Allee, kann die Buslinie 33 ab 20 Uhr die Haltestellen Fichtelbachstraße und Glaspalast nicht anfahren.



Die Buslinie 35 kann ab 20 Uhr den Abschnitt zwischen Rotes Tor und Barfüßerbrücke nicht befahren, sondern fährt über Karlstraße, Staatstheater, Königsplatz und Theodor-Heuss-Platz.



Die Nachtbuslinie 94 wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen Königsplatz und Gärtnerstraße über Barfüßerbrücke, City-Galerie und Margaret umgeleitet.

