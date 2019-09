Pressemitteilung BoxID: 767155 (Stadtwerke Augsburg Holding GmbH)

Nahverkehr: Gleisbauarbeiten in der Donauwörther Straße

Vom 16. bis 28. September werden in der Donauwörther Straße auf Höhe der Haltestelle Zollernstraße die Gleise saniert. Die Straßenbahnen der Linie 4 fahren trotz der Baustelle weiter. Es wird im Mehrschichtbetrieb gebaut, damit die Gesamtbauzeit nicht zu lange ist.



Autofahrer können während der Bauzeit an der Kreuzung nicht in die Zollern- oder Weiherstraße abbiegen. Umleitungen sind ausgeschildert.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (