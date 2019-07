Pressemitteilung BoxID: 759301 (Stadtwerke Augsburg Holding GmbH)

Mit den swa zu Revolverheld im Gaswerk

Open-Air-Konzert am 12. Juli 2019

Auf dem Augsburger Gaswerksgelände jagt derzeit ein Highlight das nächste: Nach dem Modular Festival 2019 und dem swa Erlebnistag kommt am Freitag, 12. Juli 2019 die Hamburger Band Revolverheld nach Augsburg. Im Rahmen ihrer „Zimmer mit Blick“-Tour spielen Sie auf dem ehemaligen Industriegelände im Augsburger Stadtteil Oberhausen ein Konzert unter freiem Himmel. Der Einlass beginnt ab 17 Uhr – das Konzert wird voraussichtlich um 23 Uhr enden.



Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Konzert



Wegen der beschränkten Zahl an Parkplätzen am Gelände empfehlen die swa allen Besuchern, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad zum Konzert anzureisen.



Von 16:00 Uhr bis 19:30 Uhr verkehrt am Tag des Revolverheld-Konzerts wieder die Gaswerk-Linie 4E der Straßenbahn, die auch während des Modular Festivals schon im Einsatz war. Die Sonderlinie fährt von der Augsburger Innenstadt im 15-Minuten-Takt ab Hauptbahnhof über Königsplatz in Richtung Gaswerk Augsburg (Haltestelle „Oberhausen“, etwa zehn Minuten Fußweg bis zum Konzertgelände).



Nach Veranstaltungsende bringt die Gaswerk-Linie die Konzertbesucher bis ca. 00:10 Uhr von der Haltestelle „Oberhausen“ zurück in die Innenstadt. Nach 1 Uhr können außerdem die Nachtbusse genutzt werden.



Zudem fahren die regulären Straßenbahnlinien 2 (Haltestelle „Oberhausen Bhf./Helmut-Haller-Platz“, zehn Minuten Fußweg) und 4 (Haltestelle „Bärenwirt/DRvS“, 15 Minuten Fußweg). Von den Haltestellen „Oberhausen“ und „Bärenwirt DRvS“ ist ein Wege-Leitsystem zum Gaswerksgelände eingerichtet.



Am 12. Juli fährt die Buslinie 21 die Haltestelle „Gaswerk“ aufgrund des Revolverheld-Konzerts ab ca. 16 Uhr nicht mehr an.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (