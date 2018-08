Einschränkungen wegen des Plärrerumzugs

Am Samstag, 25. August findet von 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr der Plärrerumzug statt. Dieser führt von der Maximilianstraße durch Karolinenstraße, Karlstraße, Grottenau und die Gesundbrunnenstraße zum Plärrer. Während dieser Zeit kommt es zu Behinderungen im Nahverkehr und Umleitungen bei den Fahrzeugen der Linien B1, 2, 4, 22, 23, 32 und 44.



Die Straßenbahnen Linie 2 wird wegen der Baustelle am Leonhardsberg derzeit ab Wertachbrücke bis Königsplatz wie die Linie 4 geführt. Beide Linien werden zwischen 12:25 und 13:50 nicht bedient



Wegen der Baustelle in Lechhausen ist die Straßenbahnlinie 1 aus Göggingen mit der Linie 4 Richtung Oberhausen Nord verbunden. Die Busse der Ersatzbuslinie B1 zwischen Königsplatz und Lechhausen Neuer Ostfriedhof pendeln zwischen 12:25 und 13:50 Uhr zwischen Pilgerhausstraße und Lechhausen Neuer Ostfriedhof.



Die Busse der Linien 22 und 32 werden bereits ab etwa 10:30 Uhr über die Eserwallstraße geleitet. Die Busse der Linien 23 und 44 fahren während des Umzugs nur bis Pilgerhausstraße.

