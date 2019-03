Ausbau Wohngebiet Binnerfeld 5.BA, 2. Teil Schillerstraße

05.03.19

Am Montag, 11. März 2019, starten die Arbeiten zum Ausbau des 5. Bauabschnittes im Wohngebiet Binnerfeld in der Schillerstraße.

Die Arbeiten konzentrieren sich vorerst auf den 1. Bauabschnitt zwischen Goethestraße und Blumenstraße. Hier wird zunächst mit den Kanalbauarbeiten von der Goethestraße in Richtung Blumenstraße begonnen. Bei ausreichendem Vorlauf der Kanalbauarbeiten werden nach und nach die Arbeiten für die übrigen Versorger in den Gehwegbereichen nachgeholt. Abschließend erfolgen die Straßenbauarbeiten.



Ziel ist es, bis Ende 2019 den 1. Bauabschnitt bis zur Blumenstraße vollständig fertigzustellen.

In 2020 wird der 2. Bauabschnitt von Ausbauende Kreisverkehr Schillerstraße bis Blumenstraße schrittweise hergestellt.

Der Abschluss der Gesamtmaßnahme ist für Mitte 2020 geplant.

Während der Arbeiten kommt es im direkten Baustellenbereich zu einer Vollsperrung der Straße. Der Anliegerverkehr bis zur Baustelle bleibt von einer Seite möglich.



Für die entstehenden Behinderungen durch die Baumaßnahme bitten die Stadtwerke Arnsberg um Verständnis.

