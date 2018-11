16.11.18

Ab dem 22. November wird es kunterbunt im Großen Haus. Mit Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren feiert das Familienstück zur Weihnachtszeit Premiere.



Zum Inhalt



Ihr Vater ist als Seeräuber auf den sieben Weltmeeren unterwegs. Und ihre Mutter ist im Himmel. Ganz allein zieht Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf in die Villa Kunterbunt. Aber mit Herrn Nilsson und dem Kleinen Onkel als Ersatzfamilie und einem Koffer voller Gold lässt es sich dort wunderbar leben. Für Thommy und Annika, die gleich nebenan wohnen, beginnt mit Pippis Einzug ein völlig neues Leben. Denn Pippi stellt ihre Welt auf den Kopf. Sie lebt frei nach dem Motto «Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt» und kommt damit ganz schön unbeschwert durchs Leben. Die Freundschaft zwischen den drei Kindern erzählt Astrid Lindgren mit viel Humor.



Pippi weckt den Mut zum Andersdenken



Für Dramaturgin Tanja Spinger erzählt das Stück viel über den Umgang mit dem Fremden und über Toleranz. Pippi kommt in eine starre gesellschaftliche Ordnung und bringt durch ihr Anderssein zunächst alles durcheinander. Die Figuren, wie die Lehrerin oder die Eltern von Thommy und Annika, versuchen alles, um das Energiebündel anzupassen. Doch Pippi, die als Seeräubertochter ganz anders aufgewachsen ist, merkt schnell, dass sie nicht so ist, nicht so sein kann, und auch nicht so sein will. Sie bleibt sie selbst. Und das ist auch wunderbar so. Pippi lernt die Menschen um sie herum lieben und die Menschen lieben Pippi. Und plötzlich würde etwas fehlen, wäre der Wirbelwind nicht da, der so ungestüm hereingebraust ist. Pippi stellt die Welt infrage und weckt den Mut zum Andersdenken. Und das ist doch schließlich auch die Qualität der Kinder überall: die Welt neu denken zu können. Dazu kann sie Pippi (schon seit der Veröffentlichung Weihnachten 1945) ermutigen. Das Team



Der in Buenos Aires geborene Regisseur Marcelo Diaz hat bereits weltweit über 100 Inszenierungen erarbeitet und ist nach Pinocchio im vergangenen Jahr zum zweiten Mal in Bremerhaven engagiert. Er legt Wert auf poetische Momente in der Ausstattung von Susanne Füller. Die beiden Welten im Stück werden auch in der Musik unter der Leitung des Komponisten Martin Zels aufeinanderprallen. Inspiriert von temperamentvollen Balkanklängen, lebhaft wie Pippi und traditionellen Kinderliedern, wird die Musik eine große Rolle spielen und die Szenen mal lebhaft, mal zart unterstützen.



PIPPI LANGSTRUMPF

von Astrid Lindgren / ab 6 Jahren



Inszenierung Marcelo Díaz

Bühne & Kostüme Susanne Füller

Musikkomposition Martin Zels

Dramaturgie Tanja Spinger



Pippi Lisa Marie Liebler

Annika Elif Esmen

Thommy Leon Wieferich

Frau Prysselius, Lehrerin,

Pippis Mutter im Himmel Sascha Maria Icks

Larsson (Polizist), Donner-Karlsson

(Dieb), Frau Granberg,

Kapitän Langstrumpf Henning Bäcker

Klang (Polizist), Blom (Dieb),

Frau Settergren, Manager Max Roenneberg

Matrose, Schüler,

Der stärkste Mann der Welt Oktay Bagci

Matrose, Schüler,

Luftballonverkäuferin Nina Morgenroth

Piano, Akkordeon,

Trompete Jan-Hendrik Ehlers

Saxophone, Klarinette Marco Priedöhl



Premiere: 22. November 2018 // 10:00 Uhr / Großes Haus

Familienvorstellungen: 09.12. (11:00 & 16:00 Uhr) / 16.12. (11:00, 14:00 & 16:00 Uhr)



Weitere Termine: 23.11. (09:30 & 11:30 Uhr) / 28.11. (09:00 & 11:00 Uhr) / 29.11. (09:30 & 11:30 Uhr) / 30.11. (09:00 & 11:00 Uhr) / 03.12. (11:00 Uhr) / 04.12. (09:30 & 11:30 Uhr) / 05.12. (09:00 & 11:00 Uhr) / 06.12. (09:30 & 11:30 Uhr) / 07.12. (09:00 Uhr) / 10.12. (09:00 Uhr) / 13.12. (09:30 Uhr) / 17.12. (09:30 & 11:30 Uhr) / 18.12. (09:00 & 11:00 Uhr) / 19.12.2018 (09:30 & 11:30 Uhr)



Karten: 8,00 - 14,00 €

