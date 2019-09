Pressemitteilung BoxID: 765960 (StadtRevue Verlag GmbH)

Museumsnacht Köln - Kultur sehen, hören und fühlen

Kölns einzigartiges Kunst-Festival geht in die 20. Runde

In diesem Jahr steht ein besonderes Datum im Kölner Kalender: Die Museumsnacht feiert am 2. November 2019 ihr 20. Jubiläum und alle Besucher dürfen sich auf ein fulminantes Programm voller herausragender Ausstellungen und Highlights freuen! Der Vorverkauf bei koelnticket.de ist gerade gestartet.



Neben den großen Museen, Atelierhäusern und Offspaces können auch in diesem Jahr wieder spannende und abwechslungsreiche neue Orte bei der Museumsnacht erkundschaftet werden. Zu den insgesamt 48 Kunstorten gesellt sich ein vielfältiges Programm aus Lesungen, Theatervorstellungen, Konzerten und DJ-Sets, das die Besucher*innen auf ihren Entdeckungsreisen durch die Kölner Kunstwelt begleitet. Natürlich kommen auch die jungen Kunstfans nicht zu kurz. Mehrere Museumsnacht-Stationen bieten spezielle Angebote für kurz und klein.



Ganz in der Manier eines Jubiläums wird es außerdem eine Reihe von Überraschungen geben, um einen unvergesslichen Abend für die Besucher*innen zu schaffen. Alle Kunstorte sind bequem mit den Shuttle-Bussen erreichbar. Mit nur einem Ticket eröffnet sich so die ganze Welt der Museumsnacht Köln. So nah und intensiv erreicht man die Kölner Museums- und Kulturlandschaft nur in dieser Nacht!



Informationen + Programm

Auf unserer neuen Webseite www.museumsnacht-koeln.de finden Sie alle wichtigen Infos rund um die Jubiläumsnacht. Das vollständige Programm wird ab Oktober, online und print, verfügbar sein.



Vorverkauf

Für nur 20€ können die Besucher*innen in diesem Jahr in die Museumsnacht starten. Tickets gibt’s online bei koelnticket.de. Der VVK bei allen teilnehmenden Stationen beginnt am 01. Oktober.



Abendkasse

An allen beteiligten Museen und Kunstorten ab 19 Uhr und an den Infozentralen der Museumsnacht am Neumarkt und auf dem Roncalli-Platz ab 18 Uhr zum Abendkassenpreis von 20€.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (