Noch 25 Tage bis "Hamburg räumt auf!"

22.02.19

Der Countdown läuft: Am Montag, dem 25. Februar 2019 sind es noch genau 25 Tage bis zum Beginn der größten Stadtputzaktion Deutschlands. Bislang haben sich schon mehr als 46.000 Freiwillige in rund 670 Initiativen bei „Hamburg räumt auf!“ angemeldet. 2018 waren es zu diesem Zeitpunkt rund 40.000 Freiwillige in etwa 550 Initiativen. Noch bis Mitte März 2019 können sich Vereine, Initiativen, Schulen und andere Interessierte unter www.hamburg-raeumt-auf.de oder telefonisch unter 040/2576-2573 anmelden. Geputzt wird vom 22. bis zum 31. März 2019.



Die Stadtreinigung Hamburg stellt allen Freiwilligen kostenlos Handschuhe und Müllsäcke zur Verfügung und kümmert sich um die umwelt- und fachgerechte Verwertung und Entsorgung des gesammelten Abfalls, den die Hamburgerinnen und Hamburger auf öffentlichen Flächen abseits der Straßen und Wege gesammelt haben.



Unter allen teilnehmenden Initiativen werden auch in diesem Jahr wieder mehr als 400 spannende Sach- und Erlebnispreise verlost, die von zahlreichen Unternehmen gespendet wurden. Auf der Facebook Seite www.facebook.com/hamburgraeumtauf kann man dem Organisationsteam über die Schulter schauen.



"Hamburg räumt auf!" ist eine Gemeinschaftsaktion der Stadtreinigung Hamburg und der Behörde für Umwelt und Energie in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund Deutschland (NABU), Landesverband Hamburg e.V. Die Aktion ist Partner der weltweiten Kampagne "Clean up the world“, der europäische Kampagne Let’s Clean Up Europe in Deutschland sowie der norddeutschen Initiative „Der Norden räumt auf“.

