"Auf uns ist Verlass."

Am 23. Juni ist „Internationaler Tag der öffentlichen Dienste“, der in Deutschland als Tag der Daseinsvorsorge zu verstehen ist. Leistungsfähige kommunale Unternehmen wie die Stadtreinigung Hamburg (SRH) sind unverzichtbare Garanten einer verlässlichen kommunalen Infrastruktur.



SRH-Geschäftsführer Prof. Dr. Rüdiger Siechau stellt dazu fest: „Eine umweltgerechte und jederzeit verlässliche Abfallentsorgung für rund 940.000 Haushalte und 100.000 Gewerbebetriebe ist für eine funktionierende Metropole wie Hamburg unver-zichtbar. Die Qualität der Dienstleistung orientiert sich bei gebührenfinanzierten Unter-nehmen wie der Stadtreinigung Hamburg nicht an Gewinnmaximierung, sondern am Gemeinwohl und einer nachhaltigen Unternehmenspolitik für alle Kundinnen und Kunden. Deshalb bieten wir heute und in Zukunft von der Flächenreinigung, über die Müllabfuhr und Wertstofftrennung, bis hin zur Erzeugung klimaneutraler Energie für die Fernwärmeversorgung Hamburgs eine dauerhaft verlässliche Leistung zu angemessenen Gebühren und Preisen.“

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren