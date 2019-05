Pressemitteilung BoxID: 754023 (Stadtreinigung Hamburg)

Abfuhr einen Tag später als üblich

NACH HIMMELFAHRT UND PFINGSTEN

An Christi Himmelfahrt und am Pfingstmontag fallen die Leerungen der schwarzen Restmüll- und grünen Biotonnen, der gelben Hamburger Wertstofftonnen und -säcke sowie der blauen Papiertonnen aus. In den darauffolgenden Tagen kommt die Müllabfuhr einen Tag später als üblich, für Freitag ersatzweise am Sonnabend. Die zwölf Hamburger Recyclinghöfe bleiben an den Feiertagen geschlossen. Wer die Abfuhrtermine nie verpassen will, abonniert am besten den Abfuhrkalender der Stadtreinigung Hamburg unter www.stadtreinigung.hamburg/abfuhrkalender. Siehe dazu auch den SRH-Clip auf YouTube.

