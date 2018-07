Street Food Wochenende Norderstedt - Für Liebhaber kulinarischer Genüsse

Beim ersten Street Food Wochenende im Stadtpark, das am Samstag, 28. Juli und Sonntag, 29. Juli 2018 jeweils von 11 bis 20 Uhr stattfindet, werden alle Liebhaber kulinarischer Genüsse voll auf ihre Kosten kommen.



Aus vielen Regionen reisen die unterschiedlichsten mobilen Küchen an, um die BesucherInnen auf der Seepromenade in den Genuss von vielfältigen Köstlichkeiten zu bringen.



Die BesucherInnen können zwischen 11 und 20 Uhr unter anderem spanische Churros oder eine originelle „Ferkel-Box“ probieren. Dabei werden auch rein vegetarische Leckereien angeboten, damit auch für jeden Geschmack etwas dabei ist. Alle Gerichte werden dabei vor den Augen der BesucherInnen frisch zubereitet. Beim Street Food Wochenende gibt es alles, was das Schlemmer-Herz begehrt. Dazu werden natürlich erfrischende Getränke wie Bier und Softgetränke angeboten.



Wenn das nicht die besten Voraussetzungen für einen Ausflug in den Stadtpark sind!

















Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren