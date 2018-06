ParkSnack - plattdeutscher Nachmittag im Stadtpark Norderstedt

Am Sonntag, den 24. Juni 2018, findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Sonntags im Park“ der beliebte plattdeutsche Nachmittag „ParkSnack“ statt. Von 14.00 - 17.00 Uhr sind alle Plattsnacker eingeladen, an einer großen Kaffeetafel zusammen zu kommen und bei lustiger Unterhaltung zu klönen und sich auszutauschen.



Gegenüber des Waldspielplatzes auf der Rodeltalwiese lädt der Stadtpark gemeinsam mit Jürgen Müller und Matthias Stührwoldt zu Kaffee und Gebäck ein. Lassen Sie sich durch ein buntes Programm führen, bei dem Jürgen Müller (jott-em-comedy) in verschiedene plattdeutsche Rollen schlüpft und die Besucherinnen und Besucher bestens amüsiert, indem er sich immer wieder in neuen Figuren zeigt. Matthias Stührwoldt bringt mit seinen Geschichten rund um das Landleben im Kreis Plön das Publikum zum Lachen. Mittlerweile ist er Autor von dreizehn Büchern und acht CDs. Sein neuestes Werk „Melkbuerngeschichten“ erschien 2016 und war erneut ein voller Erfolg. Gegen eine kleine Spende gibt es Kaffee und Kekse.



„Die Besucherinnen und Besucher können sich auf einen humorvollen Nachmittag mit zwei tollen plattdeutschen Künstlern freuen. Alle Plattschnacker sind herzlich eingeladen und natürlich auch alle diejenigen, die sich für die Sprache interessieren. Kommen Sie vorbei und seien Sie dabei!“, freut sich Sharon Steinfadt von der Stadtpark Norderstedt GmbH.



Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.



Die Veranstaltungsreihe „Sonntags im Park“ wird von der Sparkasse Holstein präsentiert.

