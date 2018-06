GartenPraxis Spezial - GartenLust statt GartenFrust

Am Sonntag, den 10. Juni 2018, findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Sonntags im Park“ das „GartenPraxis Spezial“ statt. Von 14.00 - 17.00 Uhr können sich Groß und Klein an vier Stationen rund um die LionsWerkstatt im Stadtpark Norderstedt zu spannenden Gartenthemen informieren und sind zum Mitmachen eingeladen.



An der Station „LionsWerkstatt“ können Kräuterfans leckeren Brennnessel-Frischkäse selbst herstellen und sich bei der Einrichtung eines eigenen Kräutergartens beraten lassen. Im „Interkulturellen Garten“ kann zur Harke und Schaufel gegriffen werden. Hier werden Pfefferminzpflanzen selbst eingetopft und dürfen gerne mit nach Hause genommen werden. Außerdem stehen Gärtnerinnen und Gärtner aus unterschiedlichen Nationen für einen regen Austausch zum Thema Nutzgarten bereit. Die dritte Station im „Blütenband“ beschäftigt sich mit dem aktuellen Thema des Rückgangs der Anzahl von Wildbienen und Schmetterlingen. Hier erhalten die Besucherinnen und Besucher Informationen, welche Pflanzen für die Insekten lebenswichtig sind und sich dabei gleichzeitig wunderschön im Garten integrieren lassen. Auf der „Feldparkwiese“ dreht sich alles rund um das allseits beliebte und durchaus schwierige Thema Rasen. Hier können sich Interessierte von Fachkräften über Anlage, Pflege und Gestaltung beraten lassen - im Zeitalter der Digitalisierung darf dabei ein Mähroboter natürlich nicht fehlen.



Ab 14.00 Uhr geben alle Expertinnen und Experten nacheinander einen etwa 20 minütigen Überblick zu ihrem Themenbereich. Anschließend sind alle großen und kleinen Besucherinnen und Besucher aufgefordert Fragen zu stellen, zu gärtnern oder sich in der Kräuterküche zu betätigen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren