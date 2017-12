Stadtwerke Eiszeit in blau-weiß beim KSC-Eisstockbattle KSC-Profis tauschen am 13. Dezember den Ball gegen den Eisstock

Nicht auf dem Rasen, sondern auf dem glatten Eis muss sich der Karlsruher SC am Mittwoch, 13. Dezember beweisen – und zwar gegen die eigenen Fans! An diesem Abend wird die Stadtwerke Eiszeit ab 19 Uhr zum blau-weißen KSC-Winterland. Die Spieler tauschen den Ball gegen den Eisstock und treten beim Eisstockturnier gegen ihre Fans an. Wer sich schon immer mal mit den KSC-Profis sportlich messen wollte, sollte „die neue welle“ hören: Der Medienpartner der Stadtwerke Eiszeit wird die glücklichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Battle auslosen.



Vorbeikommen lohnt sich aber auch für alle, die nur zuschauen wollen: Die KSC-Spieler stehen natürlich auch für Gespräche, Autogramme und gemeinsame Fotos zur Verfügung. Spieler und Herausforderer freuen sich auf spannende Wettkämpfe vor blau-weißer Kulisse und hoffen auf echte Stadionatmosphäre vor dem Karlsruher Schloss.



Der Karlsruher SC ist außerdem täglich auf dem Christkindlesmarkt vertreten. Fanartikel, weihnachtliche KSC-Geschenke und Ticket-Gutscheine sind in der blau-weißen KSC-Hütte auf dem Friedrichsplatz erhältlich.



Auch sonst bietet die Stadtwerke Eiszeit ein großes und vielfältiges Rahmenprogramm: Ob montags beim Eislaufwettbewerb für jedermann auf dem neuen Rundweg unter Bäumen, dienstags mit der „die neue welle“ Happy Hour, donnerstags bei den Eiszeit Beat Nights, bei den Eislaufkursen für Kinder und Erwachsene oder dem gastronomischen Angebot in der Karl-Friedrich-Bar – auf der größten Open-Air-Eislaufbahn Süddeutschlands wird es garantiert nicht langweilig.



Weitere Informationen zur Stadtwerke Eiszeit gibt es unter www.stadtwerke-eiszeit.de. Informationen zu sämtlichen Veranstaltungen der Weihnachtsstadt Karlsruhe 2017 sind zudem unter www.weihnachtsstadt-karlsruhe.de zu finden. Dort gibt es auch das Programmheft der Weihnachtsstadt als e-Paper.

