"Kult" auf der Cranger Kirmes

Dortmunder Schausteller Patrick Arens erhält für seinen Karaoke-Biergarten den Award „Bester auf Crange“. Ein Betrieb mit einer überzeugenden Mischung aus Show und Gastronomie



Der Dortmunder Schausteller Patrick Arens erhielt am Mittwoch im Herner Rathaus die Trophäe „Bester auf Crange“. Seit 2009 würdigt die Stadt Herne mit diesem Preis im Vorfeld der Cranger Kirmes Schausteller, die sich in besonderem Maße mit dem größten Volksfest in NRW identifizieren und mit Innovation und Leidenschaft überzeugen. Arens betreibt seit mittlerweile 17 Jahren den Karaoke-Biergarten „auf Crange“ und wusste die Jury vor allem durch seine Authentizität und den „Herzblut-Faktor“ zu überzeugen. Hernes Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda in seiner Laudatio: „Patrick Arens trifft mit seinem Angebot den Nerv unserer Besucher. Der Karaoke-Biergarten ist einfach nur Kult!“ Und Albert Ritter, Präsident des Deutschen Schaustellerbundes, bedankte sich bei der Stadt Herne, Veranstalterin der Cranger Kirmes: „Dieser Award ist eine große Anerkennung mit Symbolkraft für uns Schausteller.“



Wenn der „Griechische Wein“ im „Zug nach Nirgendwo“ in Strömen fließt, wenn „Schatzi ein Foto verschenkt“ und es auf den „Country Roads“ völlig „Atemlos“ zugeht – dann ist Karaoke-Zeit im gleichnamigen Biergarten auf der Cranger Kirmes. Seit 2001 betreibt Schausteller Patrick Arens gemeinsam mit seinem Wanne-Eickeler Partner Panagiotis Panagiotidis den Karaoke-Biergarten, der „auf Crange“ längst zu einer Institution geworden ist. Das Party-Konzept auf der ca. 600 Quadratmeter großen Fläche an der Hauptstraße kurz vor dem Cranger Tor wurde ständig verfeinert und ausgebaut, nicht zuletzt schützt seit 2013 ein Zelt die Gäste vor Regengüssen. Am Eingang steht das „Café Sonderbar“, im Biergarten werden an weiteren Ausschanktheken und an einer Cocktailbar die Wünsche der Gäste erfüllt. Bis zu 700 Besucher finden dort einen Platz, ca. 200 von ihnen können sich auch setzen. „Hier bei uns kommen die Wurzeln der Schaustellerei zusammen, denn wir bieten unseren Besuchern eine Mischung aus Show und Gastronomie an“, erklärt Arens, selbst Schausteller in der siebten Generation.



Jeder Sänger soll einfach nur Spaß haben



Und die Karaoke-Show? „Wer auf die Bühne geht, muss nicht unbedingt gut singen können, aber authentisch sein und eine gute Show machen. Das überzeugt das Publikum“, erklärt Patrick Arens. Und: Jede Sängerin, jeder Sänger soll einfach Spaß haben, dann hat auch das Publikum Spaß. Besonders empfehlenswert sei es, sich Klassiker auszusuchen, die jeder mitsingen könne. Er selbst habe übrigens das Singen noch nicht gelernt.



Die Cranger Kirmes ist für den Schausteller, dessen Unternehmen seinen Sitz in Dortmund hat, „pure Heimat. Hier fühle ich mich zuhause. Crange ist einfach toll“, spart der 50-Jährige nicht mit Komplimenten für den Rummel am Rhein-Herne-Kanal. Was ihn jedes Jahr auf Neue beindruckt: „Hier schafft man es außergewöhnlich gut, das Moderne mit dem Traditionellen zu verbinden.“ Und zu den Traditionen „auf Crange“ gehört (mindestens) ein Besuch des Karaoke-Biergartens, denn: „Unsere Besucher sind fast durchweg Stammgäste, die schon lange zu uns in den Biergarten kommen, und die sagen, dass sie die familiäre Atmosphäre hier lieben.“



„Der Preis ist eine Ehre für mich“



Auch diesen Stammgästen widmete Patrick Arens am Mittwoch den Preis „Bester auf Crange“, den er rückwirkend für das Kirmes-Jahr 2017 erhielt. „Das ist eine Ehre für mich und gleichzeitig Ansporn, es noch besser zu machen.“ In der Begründung der Jury hieß es unter anderem: „Patrick Arens ging vor 17 Jahren mit einem mutigen Konzept an den Start, vor allem auch von der Größe des Biergartens her, und sorgte für eine ganz neue Attraktion auf der Cranger Kirmes. Zudem kooperiert er eng mit einem örtlichen Schausteller, was seine Verbundenheit zur Cranger Kirmes und zu den hier lebenden Menschen unterstreicht.“ Außerdem, so die Jury weiter, erfülle Patrick Arens mit dem Karaoke-Biergarten eine Anforderung an die Schaustellerei, nämlich „auf einem Volksfest den Besuchern attraktive Unterhaltung zu bieten“.



Fakten zur Cranger Kirmes 2018



- 2. bis 12. August 2018

- neu: am 1. Kirmestag öffnet die Cranger Kirmes bereits um 16 Uhr

- Festzelt „Glück auf Crange“ (Klaus Renoldi junior)

- Neu auf Crange: Mr. Gravity, Fuzzy’s Lachsaloon, Laser-Pix, Jules Vernes Tower, Auf Manitus Spuren

- mehr Beschicker/Schausteller hat nur das Münchner Oktoberfest

- Familienkirmes Crange: regelmäßig rund ein Dutzend Fahrgeschäfte speziell für Kinder

- DSB-Präsident Albert Ritter: „Crange ist die größte Familienkirmes Deutschlands!“

