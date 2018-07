Kirmesmagazin "Der Cranger" liegt der Tageszeitung bei

Zwölf Seiten geballte Informationen rund um die 583. Cranger Kirmes stecken am Mittwoch (25. Juli) im Kirmesmagazin „Der Cranger“. Die Zeitung wird zahlreichen WAZ-Ausgaben im Ruhrgebiet sowie den Ruhr Nachrichten in Dortmund beigelegt und erscheint in einer Gesamtauflage von 330.850 Exemplaren. Zudem ist sie auch im Netz als E-Paper zu lesen.



Im Magazin finden Kirmesfreunde und die, die es noch werden wollen, von A bis Z alle wichtigen Informationen rund um das größte Volksfest in Nordrhein-Westfalen, das am Donnerstag, 2. August, um 16 Uhr beginnt. Vorgestellt werden unter anderem die fünf Fahr- und Laufgeschäfte, die ihre Crange-Premiere feiern, die exklusiv buchbaren „Crange Erlebnisse“ sowie die zahlreichen Souvenirs, die das Herz jedes Kirmesfans höherschlagen lassen. Tipps gibt es zudem zum Parken rund um den Kirmesplatz am Rhein-Herne-Kanal oder zur – empfehlenswerten – Anreise mit Bussen oder der Bahn. Nicht zuletzt verrät Schlagersängerin Beatrice Egli, am 3. August Stargast der offiziellen Eröffnung, wie sie die Herzen der Besucher im Festzelt „Glück auf Crange“ erobern will, und welche ganz besonderen Erinnerungen sie an Volksfeste hat. Ein Lageplan des ca. elf Hektar gr0ßen Festgeländes mit den Standorten der über 50 Fahr- und Laufgeschäfte sowie aller Gastronomieangebote rundet die Kirmeszeitung ab.



Herausgeber des Extrablattes „Der Cranger“ ist die Stadtmarketing Herne GmbH in Ko0peration mit der FUNKE-Mediengruppe.



Über die Cranger Kirmes

Die Cranger Kirmes begeistert Jahr für Jahr rund 4 Millionen Besucher. Traditionell startet das größte Volksfest in NRW immer am ersten Freitag im August mit einer feierlichen Eröffnung. Seit dem Jahr 2017 lädt die Kirmes schon am Donnerstag davor zu einem ersten Bummel ein. Mit über 500 Schaustellern ist die Cranger Kirmes das zweitgrößte Volksfest in Deutschland und ein Höhepunkt im Veranstaltungssommer. Regelmäßig zieht Crange Besucher aus ganz Deutschland und den angrenzenden Ländern an. Auf rund 50 Fahr-, Show- und Laufgeschäften erwartet die Besucher Nervenkitzel, Geschwindigkeit und eine große Portion Spaß. Von Kirmesnostalgie über klassische Kirmesverpflegung und gemütliche Biergärten bis hin zu rasanten Fahrten durch Loopings oder Dunkelheit – auf der Cranger Kirmes ist für jeden alten und neuen Kirmesfan etwas dabei. Besonders bemerkenswert: Die außergewöhnliche Atmosphäre der Familienkirmes Crange ist geprägt vom außergewöhnlichen Aufbau der Geschäfte auf dem Kirmesplatz und zahlreichen Heckenwirtschaften – urgemütliche Biergärten in den Hinterhöfen vieler Anwohner.



Fakten 2018

- 2. bis 12. August 2018

- neu: am 1. Kirmestag öffnet die Cranger Kirmes bereits um 16 Uhr

- Festzelt „Glück auf Crange“ (Klaus Renoldi junior)

- Neu auf Crange: Mr. Gravity, Fuzzy’s Lachsaloon, Laser-Pix, Jules Vernes Tower, Auf Manitus Spuren

- mehr Beschicker/Schausteller hat nur das Münchner Oktoberfest

- Familienkirmes Crange: regelmäßig rund ein Dutzend Fahrgeschäfte speziell für Kinder

- DSB-Präsident Albert Ritter: „Crange ist die größte Familienkirmes Deutschlands!“

- facebook.de/CrangerKirmesOffiziell





