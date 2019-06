Pressemitteilung BoxID: 756841 (Stadtmarketing Herne GmbH)

Der Run auf die Crangetaler beginnt

Verkaufsstart der Crangepässe am 24. Juni an zehn Vorverkaufsstellen im Revier

Am Montag, 24. Juni, beginnt der Vorverkauf des Hauptkontingents der Fahr- und Schlemmerpässe der Cranger Kirmes an elf Verkaufsstellen im Ruhrgebiet. Kirmesbesucher erhalten mit den begehrten Crangepässen im Vergleich zum Kaufpreis einen höheren Gegenwert an Crangetalern und zusätzliche Vergünstigungen. Im vergangenen Jahr waren die Schlemmerpässe in Rekordzeit restlos ausverkauft – und zwar bereits am zweiten Verkaufstag.



Die Gesamtauflage der begehrten Fahr- und Schlemmerpässe ist wie in den vergangenen Jahren auf 15.000 Exemplare je Sorte begrenzt. Davon wurden jeweils 4.500 in der vorangegangenen Onlinevergabe vergeben. Zum Start des Vorverkaufs setzt erfahrungsgemäß ein großer Ansturm auf die Crangepässe ein. „Mit der neuen Verkaufsstelle in der ‚Alten Drogerie Meinken‘ möchten wir vor allem die Anwohner der Cranger Kirmes ansprechen“, erklärt Holger Wennrich, Geschäftsführer der Stadtmarketing Herne GmbH. „Wir suchen immer nach Verbesserungen und freuen uns über die Unterstützung von Peter Meinken, der immer ein offenes Ohr für das hat, was die Menschen rund um den Kirmesplatz bewegt.“ Unterm Strich werden die Wege nun für viele kürzer. Durch die Herabsetzung der Obergrenze beim Verkauf der Crangepässe kommen seit dem vergangenen Jahr auch mehr Kirmesfans in den Genuss der begehrten Crangepässe. Jeder Kirmesfan kann maximal 5 Schlemmerpässe und bis zu 10 Fahrpässe erwerben. „Eine noch stärkere Begrenzung ist für uns organisatorisch nicht zu stemmen und auch unseren Kunden möchten wir die dann drohenden Schlangen nicht zumuten“, so Wennrich.



Vorteile der Crangepässe



Die Fahr- und Schlemmerpässe der Cranger Kirmes und die darin gebündelten Crangetaler stellen seit mehr als zehn Jahren eine in der gesamten Branche außergewöhnliche Währung dar. Bei den unterschiedlichen Schaustellerbetrieben ermöglichen die Crangetaler eine praktische, bargeldlose Bezahlung. Ein willkommener Nebeneffekt: Bei Kirmesfans steigt damit schon Wochen vor dem Start der Cranger Kirmes die Vorfreude auf den Besuch des größten Volksfestes in NRW.



Pro Pass lassen sich fünf Euro sparen. Denn bei einem Verkaufspreis von 15 Euro enthält jeder Fahrpass 20 Crangetaler im Gegenwert von 20 Euro; jeder Schlemmerpass zum Preis von 20 Euro enthält 25 Crangetaler im Wert von 25 Euro. Während der Kirmes können die Besucher damit bei den Schaustellern auch in Kombination mit Bargeld bezahlen. Barauszahlungen und Auszahlungen von Wechselgeld sind mit den Crangetalern nicht möglich.



„Die Crangepässe stellen eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten dar. Kirmesfans bekommen auf der Kirmes mehr für ihr Geld und der Werbeeffekt stärkt die Cranger Kirmes als Marke“, erläutert Wennrich die Vorteile der Crangetaler. Schließlich finanziert Stadtmarketing Herne mit dem Verkauf die Werbekampagne zur Cranger Kirmes. Inhaber der Crangepässe erhalten zudem vier Gutscheine für das Lago, die Filmwelt Herne, das Wananas und den Mondpalast von Wanne-Eickel. Neu sind in diesem Jahr Rabattgutscheine der Firma Steinmeister mit attraktiven Vergünstigungen während der Kirmeszeit.



Gültigkeit



Die Crangetaler sind während der diesjährigen Cranger Kirmes vom 1. bis zum 11. August 2019 einlösbar. Ausgenommen ist der Familientag am Mittwoch, 7. August, – an diesem Tag reduzieren die Schausteller die Preise ausgewählter Angebote. Die Fahrpässe gelten für die rund 60 Fahr-, Show- und Laufgeschäfte wie z. B. Wildwasserbahn, Kinderkarussell oder Autoscooter. Die Schlemmerpässe gelten an allen gastronomischen Betrieben sowie an allen Glücks- und Spielbetrieben. Dazu gehören beispielsweise auch Bierstände, Zuckerwatteverkauf oder Losbuden und Geschicklichkeitsspiele wie Entenangeln.



Online-Vergabe erfolgreich abgeschlossen



Bereits im vergangenen Jahr hatte Stadtmarketing Herne den Online-Verkauf der Crange-Pässe durch eine fairere Vergabe nach dem Zufallsprinzip ersetzt. Schnelligkeit ist dabei nicht mehr entscheidend. Der Druck, der früher angesichts des immensen Andrangs bei der Platzierung einer Online-Bestellung entstanden ist, entfällt. Mehr als 4.500 Kirmesfans haben in diesem Jahr im Zeitraum vom Mittwoch, 29. Mai (12 Uhr), bis Montag, 3. Juni (Mitternacht), an dieser Vergabe teilgenommen. „Die gestiegene Beteiligung hat alle unsere Erwartungen übertroffen. Wir hätten auf einen Schlag mehr als 17.000 Schlemmerpässe vergeben können“, freut sich Holger Wennrich über die Nachfrage. Die Optionen auf das auf 4.500 Schlemmerpässe begrenzte Kontingent wurden per Losverfahren an 1.150 Teilnehmer vergeben.



Die Vorverkaufsstellen





Ticketshop Stadtmarketing Herne GmbH, Kirchhofstr. 5, 44623 Herne

BÜRGERlokal Wanne im WEZ, Hauptstraße 241, 44649 Herne

KundenCenter Stadtwerke Herne AG, Berliner Platz 9, 44623 Herne

Alte Drogerie Meinken, Hauptstr. 414, 44653 Herne (Verkauf nur am 24. Juni ab 10 Uhr)

Forum Ticket-Shop, Lönsstr. 12, 44575 Castrop-Rauxel

RZ-Ticket-Center, Breite Straße 4, 45657 Recklinghausen

Stadt- und Touristinfo, Hans-Sachs-Haus, Ebertstraße 11, 45875 Gelsenkirchen

Bochum Ticketshop Touristinfo, RUHR.INFOCENTER, Huestraße 9, 44787 Bochum

DERPART Reisebüro Wattenscheid, August-Bebel-Platz 2 c, 44866 Bochum

EMG – Essen Marketing GmbH, Touristikzentrale Essen, Am Hauptbahnhof 2, 45127 Essen

Besucherzentrum Hoheward, Werner-Heisenberg-Straße 14, 45699 Herten (Achtung: erst ab dem 25., weil montags Ruhetag ist)





Eingeschränkter Service im Bürgerlokal Wanne und im Ticketshop



Im Bürgerlokal Wanne werden an den ersten drei Tagen nur Crangepässe und Souvenirartikel verkauft. Es findet keine Ausgabe von Hundekotbeuteln und kein Verkauf von Veranstaltungs-Tickets statt. Auch der Ticketshop der Stadtmarketing Herne GmbH bittet um Verständnis dafür, dass Beratung und Ticketverkauf zum Start des Crangepass-Verkaufs am Montag nicht möglich sind.



Über die Cranger Kirmes



Die Cranger Kirmes begeistert Jahr für Jahr rund 4 Millionen Besucher. Traditionell startet das größte Volksfest in NRW immer am ersten Freitag im August mit einer feierlichen Eröffnung. Seit dem Jahr 2017 lädt die Kirmes schon am Donnerstag davor zu einem ersten Bummel ein. Mit über 500 Schaustellern ist die Cranger Kirmes das zweitgrößte Volksfest in Deutschland und ein Höhepunkt im Veranstaltungssommer. Regelmäßig zieht Crange Besucher aus ganz Deutschland und den angrenzenden Ländern an. Auf rund 50 Fahr-, Show- und Laufgeschäften erwarten die Besucher Nervenkitzel, Geschwindigkeit und eine große Portion Spaß. Von Kirmesnostalgie über klassische Kirmesgenüsse und gemütliche Biergärten bis hin zu rasanten Fahrten durch Loopings oder Dunkelheit – auf der Cranger Kirmes ist für jeden alten und neuen Kirmesfan etwas dabei. Besonders bemerkenswert: Die Atmosphäre der Familienkirmes Crange ist geprägt vom außergewöhnlichen Aufbau der Geschäfte auf dem Kirmesplatz und die zahlreichen Heckenwirtschaften – urgemütliche Biergärten in den Hinterhöfen vieler Anwohner.



Fakten 2019

l 1. bis 11. August

l 535. Cranger Kirmes

l 1. Kirmestag: Donnerstag, 1. August, ab 16 Uhr

l Cranger Festhalle kehrt unter neuem Betreiber Jan Patrick Wolters zurück

l mehr Bewerbungen als das Oktoberfest in München

l Familienkirmes Crange: regelmäßig rund ein Dutzend Fahrgeschäfte speziell für Kinder

l DSB-Präsident Albert Ritter: „Crange ist die größte Familienkirmes Deutschlands!“

l facebook.de/CrangerKirmesOffiziell

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (