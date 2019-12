Pressemitteilung BoxID: 780638 (Stadtmarketing Halle (S.) GmbH)

Hyvää joulua: Finnische Weihnachtsgrüße für Halles Rentiere

Finnische Polarmoos als Geschenk für Rentiere in Halle

Jedes Jahr zum Halleschen Weihnachtsmarkt (noch bis 23.12.19 geöffnet) besucht der Finne Pekka Paaso aus Halles finnischer Partnerstadt Oulu die kleine Rentierherde im Tierpark „Am Goldberg“. Als kulinarisches Geschenk für die fünf Rentiere bringt er frisches Polarmoos „jäkälä“ von der finnischen Insel Hailouto (2.400 Kilometer von Halle entfernt) mit. Von dort stammen auch drei der Rentiere. Diesen Leckerbissen mögen die Tiere besonders. „Polarmoos oder Rentierflechte wird den Huftieren das ganze Jahr angeboten, aber so frisch wie wir es gerade aus Finnland persönlich geliefert bekommen, ist es sonst nicht“, sagt Sebastian Werner, Objektleiter Goldberg der Paritätische PSW GmbH. Halles Rentiere können das ganze Jahr über besucht werden, im Tierpark der Paritätische PSW GmbH, Zum Goldberg 20, 06118 Halle (Saale).



Aber nicht nur das „jäkälä“ lockt Rudi, Sternchen, Flöckchen, Finni-Hannele und Finni-Hali an, vielleicht auch das vertraute Finnische von Pekka Paaso. Beruhigend redet er auf die Rene ein wie „hyvää poro“ (gutes Rentier). 2008 und 2009 brachte Paaso als Geschenk zur 40-jährigen Städtepartnerschaft zwischen Halle und Oulu jeweils zwei Rentiere nach Halle.



Die Comic-Rentiere Finni und Rudi sind mittlerweile Halles Weihnachtsmarktbesuchern gut bekannt. Seit 2010 grüßen sie mit jährlich wechselnden Motiven von den beliebten Weihnachtsmarkttassen. Sie sind die Paten für die Marketing-Kampagne der Stadt Halle (Saale) für den Halleschen Weihnachtsmarkt.



Finnische Spezialitäten wie Flammlachs, Glögi (finnischer Glühwein aus Preiselbeersaft), finnische Lakritze oder finnisches Design und Handwerk können ganz authentisch im Finnischen Dorf auf Halles Weihnachtsmarkt, am Fuße des Roten Turms, verkostet und gekauft werden. Der Händler Pekka Paaso organisiert das „Arctic Village“.



Öffnungszeiten der Rentierfarm:



Zum Goldberg 20, 06118 Halle (Saale), Tel: 0345-5233 098



Zufahrt Frohe Zukunft, Gleimstraße (Höhe Gertraudenfriedhof) über B 100 keine Zufahrt möglich





