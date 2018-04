Erstmals und künftig mit sechs halleschen Carillonneuren

Am Sonntag, 29. April 2018, 16:00 Uhr, geben gleich sieben Carillonneure (Glockenspieler) den feierlichen Auftakt für das erste Glockenspielkonzert der Saison auf Halles Marktplatz, anlässlich des Jubiläums 600 Jahre Baubeginn des Roten Turms im Jahr 1418. Gemeinsam lassen die sechs frisch ausgebildeten Glockenspieler aus Halle – Irénée Peyrot, Maik Gruchenberg, Maximilian Metz, Michael Preuß, Johannes Langenhagen und Davit Drambyan – unter Leitung von Wilhelm Ritter (diplomierter Carillonneur aus Kassel) das mit 76 Glocken größte Glockenspiel Europas im Roten Turm erklingen. Zu hören werden neben Händel-Musik auch Stücke von AC/DC, den Beatles, Frank Sinatra und eine eigene Komposition „Guten Morgen Halle Saale“. Bis zum Saisonschluss am 31. Oktober 2018 werden acht Carillon-Konzerte immer sonntags gegeben (Ausnahmen zu den Händel-Festspielen und zur Museumsnacht).



Begleitend eröffnet die Sonderausstellung „In den Himmel hinauf – 600 Jahre Baubeginn Roter Turm“ am Sonnabend, 28. April 2018, im Stadtmuseum Halle (Gr. Märkerstraße 10, 06018 Halle).



Die sechs halleschen Carillonneure werden künftig von April bis Oktober (samstags, 15:00 Uhr) für 15 Minuten das Carillon im Roten Turm live spielen, um diesen klingenden Schatz Touristen und Hallenser näher zu bringen. Nach dem Eröffnungskonzert ist dies ab Sonnabend, 5. Mai 2018.



Veranstalter ist das Stadtmuseum Halle (Saale) in Kooperation mit dem Förderkreis Glockenspiel Roter Turm (Mitglied des Fördervereins Stadtmuseum) mit großer Unterstützung des Ideengebers Gotthard Voß, der Volksbank Halle (Saale) eG (Spende für ein Übeklavier) und dem Lionsclub August Hermann Francke (Finanzierung der Übungsstunden für Halles Carillonneure).



Der Bau des 84 Meter hohen freistehenden Glockenturms der halleschen Marktkirche „Unser lieben Frauen“ dauerte knapp 90 Jahre (1418-1506). Täglich (außer dienstags und donnerstags) wird ein Turm-Führung „Ran an die Glocken“ geboten, wochentags 17:00 Uhr, am Wochenende 14:00 Uhr.



Überblick Carillon-Konzerte im Roten Turm 2018:



Sonntag, 29. April 2018, 16:00 Uhr: Auftakt der Glockenspiele-Reihe mit halleschen Carillonneuren

Carillonneure: Irénée Peyrot, Maik Gruchenberg, Maximilian Metz, Michael Preuß, Johannes Langenhagen, Davit Drambyan unter Leitung v. Dipl-Carillonneur Wilhelm Ritter (Kassel)



Sonnabend, 5. Mai 2018, 18:00 – 22:00 Uhr: Zur Museumsnacht „Kult“

30-minütige Konzerte immer zur vollen Stunden mit Carillonneur Frank Müller (Magdeburg)



Freitag, 27. Mai 2018, 17:00 Uhr: Zur Eröffnung der Händel-Festspiele auf dem Marktplatz in Halle



Sonntag, 1. Juli 2018, 16:00 Uhr: Carillonneure: Ariane Toffel (Königswinter) und Georg Wagner (Bonn)



Sonntag, 29. Juli 2018, 16:00 Uhr: Mit der Bürgerstiftung Halle, Carillonneur: Marcel Siebers (Niederlande)



Sonntag, 2., & 30. September 2018, jeweils 16:00 Uhr



Sonntag, 31. Oktober 2018, Eröffnung der Wander-Orgel-Tour



Informationen: Stadtmuseum Halle (Saale), Tel: 0345-221 30 30, www.stadtmuseum.halle.de

Stadtführungen: Tourist-Information Halle (Saale), Tel.: 0345-122 99 84, www.halle-tourismus.de

