Der Kardinal lässt bitten und gewährt letztmalig Ablass

Am Sonntag, 26. November 2017, um 11:00 Uhr, gibt sich Kardinal Albrecht von Brandenburg die Ehre und führt im kardinalsroten Gewand durch seine Residenzstadt – das Halle des 16. Jahrhunderts. Als touristischer Abschluss zum Reformationsjubiläum bietet die Stadtmarketing Halle (Saale) diese Sonderführung als öffentlichen Rundgang. Als besondere Erinnerung wird der Kardinal jedem Führungsteilnehmer zum Abschluss des Rundgangs einen Ablassbrief überreichen und von allen Sünden freisprechen – natürlich mit einem Augenzwinkern.



Der Ablassbrief der Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH bietet neben Geschichtlichem zur Reformation in Halle auch einen Gutschein für eine Gratis-Stadtführung. Denn Halle bisher noch nicht kennengelernt zu haben, ist schon eine kleine Sünde, welche Halles Tourismus-und Marketingagentur nach einem Halle-Besuch mit Stadtführung gern vergibt.



Weitere Tipps für das Wochenende 24.-26.11.17:





„Rundgang mit dem Nikolaus“ am Freitag, 24. November, 18:00 Uhr, Treffpunkt: Tourist-Information Halle (Saale)

„Hier spielt die Musik“ am Sonnabend, 25. November, 11:00 Uhr, Treffpunkt: Tourist-Information Halle (Saale)



