Crossmedialer Auftakt mit "Radio Revolten": Lesung und Live-Radio

12.03.19

Das Lesefest „Halle liest mit“ startet crossmedial und ungewöhnlich mit den „Radio Revolten“ und einer kollektiven Radio-Leseperformance am Donnerstag, 14. März 2019, 19:30 Uhr, im Operncafé (freier Eintritt). Geboten wird die Buchveröffentlichung "Radio Revolten: 30 Days of Radio Art" sowie die Eröffnung des 3. "Radio Art Residency". Zum "Radiokunst-Frühling" versammelt der brasilianische Medienkünstler André Damião auf Radio Corax UKW 95.9 (On Air) KünstlerInnen aus Neuseeland, den USA, Mexiko, Großbritannien, Frankreich und der Slowakei zur gemeinsamen Radio-Performance. Akustisch präsentiert wird der aktuell erschienene Katalog "Radio Revolten Festival 2016".



Bis zum 24. März hält das 11-tägige Lesefest „Halle liest mit“ 35 Lesungen (davon drei Lesungen für Kinder und Jugendliche, 21. und 22. März) mit 50 Autoren an 21 Leseorten in Halle bereit und ist Vorgeschmack auf die Leipzi­ger Buchmesse (21. bis 24. März).



Zum 9. „Halle liest mit“ sind neben bereits erprobten Lesefest-Orten auch neue, ungewöhnliche Veranstaltungsräume dabei wie das WUK am Holzplatz, das Outdoor-Geschäft „Ötzi“, das Baustellenbüro Gr. Steinstr., das Café Ludwig, Hafenmeister & Docks sowie die Paulus-, Luther- und die Jüdische Gemeinde. Ein sehr beliebtes Format ist die Kriminacht in Halles Land­gericht mit gleich sieben, zum Teil parallel stattfindenden Krimi-Lesungen.



TV-Unterhaltung und Spannung verspricht die skurril-dramatische Leseperformance „Monologe für zuhause“ der Autorin des TV-Tatortreinigers Schotty und Grimme-Preis-Trägerin, Ingrid Lausund alias Mizzi Meyer (Mo., 18. März, 20:00 Uhr, WUK). Eine Tatort-Reiniger-Folge gibt es im Anschluss auf Großleinwand. Buchautor der TV-Serie „Babylon Berlin“, Volker Kutscher, liest aus „Marlow. Der siebte Rath-Roman“ (Fr., 22. März, 20:00 Uhr, Literaturhaus).



Schauspielerin Nadine Kunze gibt äußerst humorvolle Lebenshilfe mit ihrem Buch „Liebling ich habe die Kinder verschenkt. Wie wir den Familienwahnsinn als Paar überstehen“ (Do., 21. März, 20:15 Uhr, Thalia-Buchhandlung). Bachmann-Preisträgerin Nora Gomringer beschließt mit ihrer Lesung mit Musik aus „Peng Peng Parker“ am Sonntag, 24. März (19:00 Uhr, Literaturhaus) das diesjährige Lesefest in Halle.



Knapp 20 Lesungen sind ohne Eintritt. Für Lesungen mit Eintritt gibt es Karten an der Abendkasse des Veranstaltungsor­tes. Die Thalia-Buchhandlung, das Literaturhaus sowie das WUK bieten für die hauseigenen Lesungen einen Kartenvorverkauf.



Das Literaturfest organisiert die Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH in Kooperation mit der Leipziger Buchmesse, weiteren halleschen Partnern und dem Hörfunk-Sender „MDR Kultur“. Das Programmheft „Halle liest mit“ liegt in Halles Tourist-Information und weiteren öffentlichen Stellen aus bzw. zum Download www.halle-tourismus.de.



Eintrittskarten Leipziger Buchmesse:



Tourist-Information Halle (Saale) / Marktplatz 13 / 06108 Halle (Saale) / Tel.: 03 45-122 99 84



E-Mail: touristinfo@stadtmarketing-halle.de

(lifePR) (