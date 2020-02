Pressemitteilung BoxID: 786170 (Stadtmarketing Halle (S.) GmbH)

Besser Tagen in Halle (Saale)

Neue Kampagne zur Vermarktung des Tagungsstandorts Halle (Saale)

Unter dem Titel „Besser Tagen“ startet die Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH (SMG) eine Vermarktungskampagne für den Tagungs- und Kongressstandort Halle (Saale) mit einer neuen Tagungsbroschüre und ergänzender Internetseite „www.besser-tagen.de“. Broschüre und Website bieten Informationen zum Leistungskatalog von 41 ausgewählten Veranstaltungsstätten in Halle und dem Umland mit aussagekräftigen Fotos zu Tagungsräumen und Ausstattungen. Zudem wird auf die AnsprechparterInnen des Tagungsservices in einer eigens dafür neu gegründeten Abteilung Standortmarketing innerhalb der SMG verwiesen. Mit den neuen Kommunikationsmitteln wird auf Fachmessen für Tagungs- und Eventveranstalter geworben wie zur Locations Mitteldeutschland in Leipzig am 10. März 2020. Ziel ist es, Tagungsveranstaltern alle notwendigen Dienstleistungen für eine erfolgreiche Veranstaltung komfortabel aus einer Hand anzubieten sowie die Zahl der wissenschaftlichen Tagungen und Kongresse in Halle zu steigern.



Der hallesche Tagungsservice bietet folgende Dienstleistungen: Veranstaltungsbetreuung für Tagungsveranstalter mit Hotel- und Zimmerreservierung, Vermittlung von Tagungs- und Veranstaltungsstätten, Catering, Teilnehmer- und Referentenbetreuung, Erstellung von Tagungsunterlagen, Finanzmanagement der Veranstaltung, individuelle Transferservices bis zur Organisation des Rahmenprogramms inklusive Reservierung und Ticketbuchung.



Kennzahlen zum Tagungs- und Kongressgeschäft:*



Tagungen und Kongresse machen 57,7 % aller bundesweiten Veranstaltungen aus. Von den durchschnittlichen Ausgaben in Höhe von 300 Euro (inklusive Reisekosten) pro Tagungsgast verbleiben 156 Euro pro Teilnehmer am jeweiligen Tagungsort. 85 % aller Tagungen & Kongresse umfassen bis zu 100 Teilnehmern.



Mehr Informationen: www.besser-tagen.de / www.halle-tourismus.de



Die Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH widmet sich im Rahmen ihres Unternehmensleitbildes** zur nachhaltigen Konzeptionierung, Positionierung und Vermarktung eines unverwechselbaren Profils der Stadt Halle (Saale) verstärkt um die weitere Positionierung Halles als attraktiven Studienstandort und die nachhaltige Steigerung der Studierendenzahlen und Kongresse sowie Tagungen in Halle (Saale).



Eigens für diese Zielstellung gründete sich das Team Standortmarketing innerhalb der SMG als weiteres Ergebnis der gemeinsamen Kooperation zwischen der Stadt Halle (Saale) und der MLU.



*Quelle: Meeting- & EventBarometer Deutschland 2016/17 – Die Deutschland-Studie des Kongress- und Veranstaltungsmarktes

**Unternehmensleitbild: www.halle-tourismus.de/wir-ueber-uns/aufgabenziele/

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (