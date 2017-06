Hofheimer Street Food Festival & Market

Am Samstag, den 29.07.2017 und Sonntag, den 30.07.2017 macht die Street Food Festival und Market Reihe - wie versprochen - auch im Zentrum des Rhein- Main Gebiets, in Hofheim am Taunus, Halt! An diesem Wochenende erwartet Sie hier ein kulinarisches Event der besonderen Art! Seien Sie dabei und schlemmt, staunt und genießt gemeinsam mit Familie und Freunden, was die Kochtöpfe und Pfannen der internationalen Food Trucks und Stände zu bieten haben!Selbstverständlich laden wir auch alle regionalen Nachbarn aus dem Rhein- Main Gebiet dazu ein, mit uns gemeinsam an diesem Wochenenden im Hofheim am Taunus den Trend der Street Food Kultur neu und auf hessische Art aufleben zu lassen! Hofheim verbindet an diesem Wochenende nicht nur die Landeshauptstadt Wiesbaden und Frankfurt am Main geografisch miteinander, sondern fungiert hier auch als Knotenpunkt des guten Geschmacks aus aller Welt!



Auch ein Rahmenprogramm mit vielen Highlights warten nur darauf, euch gemeinsam mit gedämpften Garnelen, türkischen Delikatessen und portugiesischen Fischspezialitäten im Zentrum Hofheims das Wochenende zu verzaubern!



Am Samstag, den 29.07.2017, hat der kulinarische Wanderzirkus von 12:00- 22:00 Uhr geöffnet und am Sonntag, den 30.7.2017 von 12:00 - 20:00 für seine Besucher offen!



Auf unserer Facebook Seite können Sie sich auch über die weiteren Anlaufstellen des Street Food Festivals im Rhein-Main Gebiet, zum Beispiel in Wiesbaden, informieren:



http://www.facebook.com/StreetFoodMarketRheinMain/



An dieser Stelle auch ein ganz großes Dankeschön für den tollen kleinen aber feinen Wintermarkt im Dezember.



Schlemmen, Staunen und Entdecken. So lässt sich das ebenso simple wie geniale Konzept der Street Food Festival Reihe prägnant beschreiben, die bereits seit dem Herbst 2015 kulinarisch interessierte Besucher jeden Alters und unterschiedlichster Herkunft an den verschiedensten Standorten in ihren Bann zieht und jetzt Halt in Rheinhessen macht.„Fine Dining“ trifft hier auf das klassische Barbecue, vegane und vegetarische Spezialitäten auf „Fast Casual Schweinereien“. Dieses einzigartige kulinarische Konzept der Vielfalt und des guten Geschmacks wurde im Februar 2016 mit dem Tourismuspreis der Region Wiesbaden und Rheingau-Taunus ausgezeichnet.



Bei dem Trend der Street Food Kultur geht es neben kulinarischen Genüssen und Neuentdeckungen, insbesondere um den kulturellen Austausch und die gemeinsame Zeit, die man hier mit der Familie und mit Freunden in einer entspannten Atmosphäre und bei den unterschiedlichsten Speisen und Getränken genießen kann. Hierfür sorgt auch das abwechslungsreiche und allseits geschätzte Rahmenprogramm, das für jedes Alter etwas zu bieten hat. Die unterschiedlichsten musikalischen Darbietungen und artistischen Schaustücke bringen dabei garantiert nicht nur Kinderaugen zum Strahlen!



Auch die Kids Area sorgt mit wechselnden Angeboten, wie den kunstvollen Hüpfburgen und zahlreichen wechselnden Aktivitäten für ausreichend Spielmöglichkeiten für die kleinen Räuber, während die Erwachsenen entspannt über den Markt schlendern können.



Die Stadtleben GmbH wünscht gemeinsam mit den weiteren Verbundpartnern, der Raketenklub GmbH und K 4 viel Spaß und guten Appetit!



Anfragen bzgl. Unterstützung/ Bewerbungen für Stände und Food Trucks gerne an info@street-food-market.de senden .

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren