Derzeit werden Verbraucher unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zur Unterzeichnung von Aufträgen zur Zustands- und Funktionsüberprüfung und Sanierungen von privaten Abwasserleitungen gedrängt. Dabei geben die Türwerber widerrechtlich an, in einer Kooperation oder auch im Auftrag der StEB Köln zu handeln und versuchen, die überraschten Grundstückseigentümer zu einem schnellen Vertragsabschluss zu bewegen.



Die StEB Köln weisen darauf hin, dass deren Beschäftigte, die im Außendienst tätig sind, sich stets mit einem Dienstausweis legitimieren können. Zudem werden Eigentümerdaten niemals an Dritte herausgegeben und Eigentümer werden in keinem Fall zu einem sofortigen Vertragsabschluss gedrängt.



Die StEB Köln raten Grundstückseigentümern, Angebote stets in Ruhe zu prüfen und sich keinesfalls zu einer Unterschrift drängen zu lassen. Rüde Methoden von Türwerbern sollten im Zweifelsfall auch der Polizei gemeldet werden.



Besondere Aufmerksamkeit ist geboten, wenn





Sie nicht schriftlich von den StEB Köln zu einer Zustands- und Funktionsprüfung aufgefordert worden sind

der Türwerber sich als StEB Köln–Mitarbeiter*in ausgibt, sich aber nicht durch einen Dienstausweis legitimieren kann

das Angebot nur sofort abgeschlossen werden kann

das Angebot auffällig kostengünstig ist

Druck auf Sie ausgeübt wird

der Türwerber aggressiv auftritt und unbedingt Zutritt zum Haus oder der Wohnung haben möchte

der Türwerber Ihnen keine Unterlagen aushändigen möchte

ungewöhnliche Aussagen über die StEB Köln getroffen werden





Ansprechpartner in Verdachtsfällen



In Zweifelsfällen können Kunden sich jederzeit unter der Telefonnummer 0221 221-26868 an die StEB Köln wenden oder Sie informieren sich über die Internetseite www-steb-koeln.de. Auch die Verbraucherzentrale NRW ist Ihnen bei Fragen behilflich.

(lifePR) (