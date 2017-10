Rene Rast neuer DTM-Champion

Beim DTM Finale am Hockenheimring haben Fans, Fahrer und Crews gleichermaßen gezittert. In einem haarscharfen Rennen konnte sich Rene Rast gegen seinen Kontrahenten Mattias Ekström durchsetzen. Die beiden sympathischen Fahrer in ihren schnittigen Audi RS 5 DTM lieferten sich ein packendes Kopf- an Kopf-Rennen. Carrera gratuliert dem Sieger, Rene Rast, zu seiner großartigen Leistung. Grandiose Duelle wurden an diesem Rennwochenende auch abseits des Asphalts ausgetragen: Die Carrera Fun Tour war am Hockenheimring zu Gast. Hier konnten die Fans ihre Lieblingswagen der DTM und aus dem Disney•Pixar Film „Cars 3: Evolution“ über die Schienen rasen lassen und dabei tolle Preise abstauben.



Bei den fünf Stationen der Carrera Fun Tour heißt es auch in diesem Jahr wieder: Gas geben! Auf der Carrera DIGITAL 132 Autorennbahn erleben kleine und große Rennfahrer einen Geschwindigkeitskick, denn hier warten stahlharte DTM-Boliden wie der Teufel Audi RS, der Mercedes-AMG GT3 Haribo Racing, der BMW M4 oder der AMG Mercedes C-Coupe von Auer auf ihren Einsatz. Aber auch die Stars aus Disney•Pixar „Cars3 - Evolution“ Lightning McQueen und Dinoco Cruz stehen für ein schnelles Race zur Verfügung. An der DIGITAL 132 Autorennbahn wartet außerdem noch eine besondere Herausforderung auf die Teilnehmer aller Altersstufen, denn nur wer die von Captain Carrera gesetzte Bestzeit unterbieten kann, schreibt Rennbahngeschichte und gewinnt sensationelle Sofortpreise. Der Hauptpreis, ein 3-tägiger Aufenthalt für 4 Personen in Disneyland Paris wird unabhängig von der Rundenzeit verlost: Jeder hat die Chance, mit etwas Glück seine Disney Lieblinge zu treffen und viele Neuigkeiten zum 25. Geburtstag von Disneyland Paris zu erleben.



Auch wer DTM-Feeling für zuhause möchte, ist bei Carrera genau richtig. Die offizielle DTM-Lizenz sorgt für echtes Rennsport-Feeling im Duell mit Freunden und Familie. Im neuen DIGITAL 132 „DTM Championship“-Set liefern sich die zwei DTM Profi-Rennfahrer Timo Scheider und Marco Wittmann ein erbittertes Rennen. Auf der 7,3 Meter langen Rennbahn steuert der zweifache DTM Champion Timo Scheider seinen Audi RS 5 DTM „T.Scheider, No.10“ gekonnt um die Kurven. Marco Wittmann, sein stärkster Kontrahent und DTM Champion 2016, wird seinem Rivalen im BMW M4 DTM „M.Wittmann, No.11“ nichts schenken, wenn die beiden Profis mit blitzschnellen Überholmanövern und rasanten Spurwechseln um den Sieg kämpfen.



Weitere Informationen gibt es unter: carrera-toys.com









Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH

Die Kompetenz des 1953 gegründeten Salzburger Familienunternehmens liegt in den Bereichen R&D, Produktion und der weltweiten Vermarktung der Marken Carrera, Carrera RC, Pustefix und Schildkröt. Neben diesen Eigenmarken ist das Unternehmen Experte für Vertrieb und Distribution von Top-Marken und Lizenzen wie Bburago, Turtles-, Disney- und Nintendo-lizensierten Produkten in Deutschland und Österreich. Stadlbauer ist langfristige und exklusive Sales-Agentur für Playmobil in Österreich.



Darüber hinaus ist das Unternehmen Stadlbauer seit 2016 für das Vertriebs-Portfolio in Deutschland und Österreich von Giochi Preziosi SpA (GP) verantwortlich.



Weitere Informationen über die Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH finden Sie unter: stadlbauer.at

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren