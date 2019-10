Pressemitteilung BoxID: 773275 (Staatstheater Darmstadt)

Künstlerische Qualität gesichert

Das Staatstheater arbeitet bis zum Jahresende mit einer internen Haushaltssperre

Aufgrund verschiedener Nachfragen:



Seit 11. Oktober 2019 gilt am Staatstheater Darmstadt eine interne Haushaltssperre um eine sich nach derzeitigen Prognosen abzeichnende Budgetüberschreitung möglichst abzuwenden.



Diese Haushaltssperre wird keine Auswirkungen auf die künstlerische Qualität, die kommenden Premieren und den Vorstellungsbetrieb haben. Auch die Gehälter der Festbeschäftigten und die Bezahlung von Gästen sind dadurch nicht eingeschränkt.



Vielmehr müssen in allen Bereichen jene Ausgaben auf Einsparmöglichkeiten überprüft werden, die nicht unabdingbar sind.



Das prognostizierte Defizit rührt nicht aus Mindereinnahmen aus Kartenverkäufen. Die derzeitigen Prognosen sagen vielmehr, dass das Staatstheater Darmstadt aufgrund des großen Publikumserfolgs der laufenden Produktionen im Kalenderjahr 2019 das Einnahmesoll deutlich übertreffen wird.



Grund für das prognostizierte Defizit ist eine Vielzahl einzelner, kleinerer Mehrausgaben in vielen verschiedenen Bereichen des Theaters, nicht eine Überziehung der künstlerischen Budgets.

