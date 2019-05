Pressemitteilung BoxID: 753394 (Staatstheater Darmstadt)

Das Theater geht raus!

Premiere: Theatraler Stadtteilspaziergang KRANICHSTEIN REPRESENT (DEUTSCHLAND BRAUCHT DAS) | Staatstheater Darmstadt

Kranichstein represent (Deutschland braucht das) macht den Stadtteil zum Spielort. Bei einem theatralen Spaziergang erleben Zuschauer*innen ab 29. Mai den Darmstädter Stadtteil gehend, hörend und schauend neu aus verschiedenen Perspektiven.



Kranichstein ist ein multikultureller Stadtteil, der eine Vielfalt in sich vereint. Diese Vielseitigkeit wird sowohl durch historische Schlüsselfiguren – gespielt von Schauspieler*innen des Darmstädter Ensembles – als auch durch Erzählungen aktueller Bewohner*innen erfahrbar.



Regisseur Volker Schmidt hat das Projekt in einem dreivierteljährigen Diskurs in engem Austausch mit den Kranichsteiner*innen entwickelt. Die Teilnehmenden bekommen die Möglichkeit, ihre bisherige Wahrnehmung des Stadtteils zu erweitern oder sogar infrage zu stellen.



Das Stück startet mit einer gemeinsamen Busfahrt (Abfahrt Künstler*inneneingang des Staatstheaters in der Hügelstraße zwischen Parkhaus und Vorverkaufskasse). Im Bus gibt es schon die erste Spielszene. Ab der Haltestelle Siemensstraße in Kranichstein geht es zu Fuß weiter. Der Stadtteilspaziergang ist überwiegend draußen. An ausgewählten Stationen gibt es die Möglichkeit, eine kurze Pause einzulegen, auf Toilette zu gehen und etwas zu trinken und essen zu besorgen.



Der Stadtteilspaziergang ist nicht barrierefrei. Die Teilnehmenden sollten auf wetterfeste Kleidung und trittsicheres Schuhwerk achten. Bei unbeständigem Wetter können sich die Teilnehmer*innen am Vorstellungstag ab 15 Uhr über die Theater-Homepage oder das Servicetelefon unter 06151.2811863 informieren, ob die Vorstellung stattfindet oder wetterbedingt ausfallen muss.



Mit Lua Mariell Barros Heckmanns*, Yana Robin la Baume; Daniel Dietrich*, Mathias Znidarec und Soukaina El Adak, Ghofrane El Mighari, Gudrun Girts-Johnston, Heike Jensen, Hella Klinger, Birgit Pienkny, Noé Queirard, Love Richter, Karin Steinbrecher; Erdal Avci, David Ayala, Paul Olczyk, Sascha Rühl, Kevin Joᾶo Sean, Fremah Wiredu und dem Chor des Ökumenischen Gemeindezentrums Kranichstein



*Studierende der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart



Regie und Text Volker Schmidt Kostüm Nine Kroschinske Choreografie Ewelina Zielonka Architektonische Intervention DIESE Studio Dramaturgie Maximilian Löwenstein Produktionsleitung Döndü Kilic



Premiere am Mittwoch, 29. Mai 2019, 18.30 Uhr | Treffpunkt Künstler*inneneingang Staatstheater Darmstadt in der Hügelstraße (zwischen Parkhaus und Vorverkaufskasse)Karten 12 bis 38 Euro

Weitere Vorstellungen am 05., 06., 07., 08., 13., 14., 16., 19., 22., 24., 26., 27. und 28. Juni 2019, jeweils um 18.30 Uhr

Weitere Informationen unter www.staatstheater-darmstadt.de



Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (