Pressemitteilung BoxID: 773830 (Staatstheater am Gärtnerplatz)

Staatstheater am Gärtnerplatz spielt erstmalig die Oper TOSCA

Um des entflohenen politischen Häftlings Cesare Angelotti wieder habhaft zu werden, bringt Polizeichef Baron Scarpia den an der Flucht beteiligten Maler Mario Cavaradossi und dessen Geliebte, die Operndiva Floria Tosca, die gleichzeitig auch von Scarpia heiß begehrt wird, in seine Gewalt und verstrickt sich mit den beiden in einen grausamen Totentanz um Liebe, Eifersucht, Folter, Zynismus, Gier, Erpressung bis hin zu Mord und Selbstmord.



Giacomo Puccinis »Tosca«, 1900 in Rom uraufgeführt, ist ein brutales Kabinett der Grausamkeiten, veristisch-filmschnittartig und grandios farbenreich in emotionalste Musik gesetzt und zählt heute – ausgestattet mit unsterblichen Hits wie »Vissi dʼarte« und »E lucevan le stelle«, zu den ganz großen Titeln des Opernrepertoires.



Für die Gärtnerplatz-Erstaufführung erarbeitet Regisseur und Bühnenbildner Stefano Poda seine Deutung des Polit-Thrillers bildgewaltig neu. Die musikalische Leitung übernimmt Anthony Bramall, der »Tosca« bereits 2012 mit großem Erfolg an der Oper Leipzig dirigierte.



Oper

Musik von Giacomo Puccini

Libretto von Giuseppe Giacosa und Luigi Illica

Nach dem Drama »La Tosca« von Victorien Sardou



In italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln



Musikalische Leitung: Anthony Bramall / Howard Arman I Regie: Stefano Poda I Bühne und Kostüme: Stefano Poda I Licht: Stefano Poda I Mitarbeit Regie: Paolo Giani Cei I Choreinstudierung: Pietro Numico I Dramaturgie: Michael Alexander Rinz



Besetzung:

Floria Tosca: Oksana Sekerina

Mario Cavaradossi: Artem Golubev / Alin Stoica

Baron Scarpia: Noel Bouley / Alexander Krasnov

Cesare Angelotti: Timos Sirlantzis

Der Mesner: Levente Páll / Christoph Seidl

Spoletta: Juan Carlos Falcón / Stefan Thomas

Sciarrone: Holger Ohlmann / Christoph Seidl

Ein Gefängniswärter: Martin Hausberg

Hirtenknabe: Demian Erofeev / Nestor ErofeevAnna-Katharina Tonauer



Chor und Kinderchor des Staatstheaters am Gärtnerplatz

Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz



Premiere: 14. November 2019

Premierenmatinee: 10. November 2019

Weitere Vorstellungen:

16./21./23./25. November

20./24./29. Februar

11./14./20. März



Altersempfehlung ab 12 Jahren



Preise: 4 Euro bis 98 Euro



Tickets unter Tel 089 2185 1960 oder www.gaertnerplatztheater.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (